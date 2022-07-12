Давайте продолжим наше увлекательное путешествие в азиатскую кухню. На этот раз у нас будет очень простая холодная закуска, которая порадует в жаркий летний день.

Свиные уши достаточно доступны, продаются на рынках и стоят недорого. И это очень вкусная вещь. Уши почти полностью состоят из хрящей, которые, при правильной обработке, превращаются в настоящий деликатес. Есть масса способов их приготовить, но мне больше по душе яркий азиатский вариант. Да что объяснять, давайте приступим.

Фото: Максим Гринкевич

Что нам понадобится:

Свиные уши — 3 шт.;

Лук — 1 шт.;

Чеснок 3-4 зубца;

Лавровый лист — 2 шт.;

Гвоздика;

Душистый перец горошком;

Соевый соус;

Китайский уксус;

Красный перец;

Кориандр молотый;

Заправка для корейской моркови.

Свиные уши на рынке обычно продаются уже в опаленном и подготовленном виде. Их нужно только хорошенько промыть, отскоблить все темные участки и почистить все труднодоступные места.

Шаг 1: Задаем вкус Очищенные уши помещаем в большую кастрюлю, заливаем водой и ставим на огонь. Нам их нужно просто отварить до мягкости. Но можно же заодно и добавить вкуса. Для этого бросаем в кастрюлю одну небольшую луковицу, пару зубчиков чеснока, два лавровых листа, немного гвоздики и несколько горошин душистого перца. Можно добавить кусочек корня имбиря или какую-то зелень. Пусть уши уже в процессе набираются ароматов.

Шаг 2: Отвариваем уши Сколько варить уши после закипания? Зависит от их размера и возраста животного. У меня были большие уши от взрослой свиньи, поэтому я варил ровно два часа. Проверять мягкость можно вилкой. Снимать пену особой необходимости нет, ее почти не будет.

Шаг 3: Остужаем свиные уши Когда уши сварились, вынимаем их на тарелку, обдаем холодной водой, чтобы смыть лишние элементы и оставляем остывать. Горячими их нарезать неудобно, они будут слипаться. Бульон можете использовать или вылить — это уже на ваше усмотрение.

Шаг 4: Готовим маринад Остывшие уши нарезаем полоской шириной в полсантиметра и перекладываем в посуду для маринования, например, в кастрюлю. Прибавляем к ним два-три зубчика мелко нарубленного чеснока и приправу для корейской моркови. В ней обычно уже есть и масло, и уксус, и специи. Но если нет, то можно обойтись своими силами. Немного соевого соуса, вкусного азиатского уксуса, молотого кориандра, растительного масла, красного перца для остроты. Маринад нужно сделать жидковатым, поэтому добавляем масло или воду. Иначе все у нас слипнется в один большой ком на следующий день.