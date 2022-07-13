Предполагается, что высокопоставленный чиновник станет новым главой «Роскосмоса».

РБК сообщил о возможной отставке вице-премьера Юрия Борисова

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Вице-премьер Юрий Борисов, который занимается в правительстве космической и оборонными отраслями, в ближайшее время покинет пост. Об этом сообщили источники РБК.

Отмечается, что Борисов может занять должность главы госкорпорации «Роскосмос», которую сейчас возглавляет Дмитрий Рогозин. Эти данные изданию также подтвердил неназванный экс-чиновник российского правительства.

Источник издания в сфере оборонно-промышленного комплекса добавил, что Борисов рассматривается на должность в «крупный промышленный актив» без уточнения должности.

Как ранее писал 5-tv.ru, президент России Владимир Путин отправил в отставку Наталью Поклонскую. Документ об этом был опубликован на официальном сайте правовой информации.

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