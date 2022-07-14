Согласно церковному календарю, 20 июля — день поминовения преподобной Евфросинии, великой княгини Московской. Также церковь празднует обретение мощей преподобного Герасима Болдинского.

Евдокия (Ефросиния) Московская

Святая Ефросиния жила в XIV веке. В миру ее звали Евдокия, она была дочерью суздальского князя Димитрия Константиновича. В 1367 году в 13-летнем возрасте вышла замуж за великого князя Димитрия Донского ради прекращения междоусобицы между Московским и Суздальским княжествами. Преподобный Сергий Радонежский был крестным отцом 2 из 8 их детей.

Святая княгиня прославилась кротостью, смирением, благотворительностью. Она была инициатором строительства десятков храмов и отказывалась от участия в государственных делах даже после смерти супруга.

В 1387-м она основала в Московском Кремле храм в честь Рож­де­ства Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы и Вознесенский женский монастырь. В 1395-м, при нашествии Тамерлана на южные границы Руси, по ее совету была принесена в Москву Владимирская икона Божией Матери, чудесно защитившая Русскую землю. Сохранилось предание, что в день сретения иконы Тамерлану явилась грозная Богородица.

С ранних лет Евфросиния в тайне соблюдала строгий пост, а под пышными одеждами всегда носила вериги — железные цепи, надеваемые на голое тело с целью смирения плоти. По ее указанию был написан знаменитый образ архистратига Михаила, ставший впоследствии храмовой иконой Архангельского собора Кремля. А в 1407 Архангел Михаил явился к ней с вестью о скорой кончине.

Сила молитвы княгини была такова, что она исцелила более 30 человек, пока ехала от Кремля в Вознесенский монастырь для принятия пострига. Погребена в основанном ею Вознесенском монастыре. После смерти прихожане множество раз ви­де­ли, что у гро­ба свя­той Ев­фро­си­нии са­ма воз­го­ра­лась све­ча. В XIX ве­ке в храме произошло несколь­ко чу­дес­ных ис­це­ле­ний. Так, в 1869-м, при­ло­жив­шись к гроб­ни­це с мо­ща­ми, ис­це­лил­ся одер­жи­мый от­рок. В 1870-м Ев­фро­си­ния яви­лась во сне па­ра­ли­зо­ван­ной де­ви­це и вер­ну­ла ей здо­ро­вье. Неиз­ле­чи­мо боль­ной был воз­вра­щен к жиз­ни через воз­ло­же­ние на него пе­ле­ны с гроб­ни­цы свя­той Ев­фро­си­нии.

При взрыве Воскресенского собора в 1929-м ее мощи были утрачены, но вновь обретены в 2002-м и перенесены в Архангельский собор Кремля. Евфросинию стали почитать как заступницу Москвы.

Обретение мощей преподобного Герасима Болдинского

Фото: foto.patriarchia.ru

Преподобный Герасим Болдинский жил в конце XV — середине XVI веков. Он родился в Переславле-Залесском. С детства Григорий (мирское имя) часто посещал храмы и вдохновлялся примерами святых. Узнав о святом Данииле Переславском, который совершал духовный подвиг в здешних местах, мальчик упросил взять его к себе. Старец согласился, и скоро Григорий принял постриг с именем Герасим.

С самого начала служения он отличался строгим подвижничеством: помогал Даниилу в постройке келий и храмов, ухаживал за немощными, обеспечивал всех обувью, так как был сапожником. Вскоре молва о нем дошла до Москвы. Но такая слава тяготила Герасима, и он получил благословение на отшельничество, после чего поселился в лесу, недалеко от города Дорогобужа в Смоленской земле.

Жизнь в лесу была опасна — не столько из-за диких зверей, сколько из-за недобрых людей, которые нападали на отшельника, избивали его, отбирали скудную пищу. Но тот только молился о них. А для пропитания повесил на дереве возле дороги кузовок — любой мог положить туда что-то съестное. По преданию, скоро у кузовка появился и сторож — ворон, который отгонял и людей, хотевших украсть подаяние, и зверей.

Вскоре Герасим Болдинский удостоился видения — ночью невдалеке от хижины услышал чудесный звон колоколов. Утром он отправился на то место и обнаружил возле источника, называемого Болдин, на возвышении среди поляны великий дуб. Герасим понял, что здесь надо основать монастырь. И в мае 1530 года был освящен храм во имя Живоначальной Троицы, положивший начало монастырю. Монах также основал монастырь в честь Иоанна Предтечи в Вязьме, Троицкий монастырь на реке Жиздре и другие.

Святой мирно скончался в окружении учеников. Похоронили его в Троицкой церкви Болдинского монастыря. В мае 1921-го комиссия по ликвидации мощей вскрыла могилу Герасима и перезахоронила останки на кладбище вне стен монастыря. Но уверенности в том, что обнаружили и вскрыли именно могилу святого, не было, потому новое место захоронения останков не почиталось верующими. Дело в том, что останки были найдены на глубине около метра, что явно недостаточно для могилы XVI века.

В 2001-м начались раскопки на месте Троицкого монастыря (его взорвали в 1943-м), и 17 июля провели вскрытие могильной ямы, где на глубине более трех метров обнаружили останки святого Герасима (подлинность их была подтверждена специалистами, среди прочих доказательств — пара кожаной обуви, гроб особой формы и керамика XVI века). Вскоре митрополит Кирилл установил считать 20 июля (в этот день было дано официальное заключение по поводу останков) датой обретения всечестных мощей святого Герасима.

Авдотья Сеногнойка

В народе святую Ефросинию прозвали Авдотьей Сеногнойкой, поскольку с 20 июля как правило начинался период проливных дождей, что, безусловно, способствовало гниению сена. Именно по этой причине предки старались завершить все работы до Авдотьи. На этот счет говорили: «Сгребешь сено в кучи, так не страшны и тучи».

20 июля окуривали дом дубовыми листьями от пожаров и вязали из дуба веники, так как верили, что именно на Авдотью у него особенно сильные целебные свойства.

Что нельзя делать 20 июля

Строго-настрого запрещено 20 июля делать предложение руки и сердца, назначать свидания, праздновать свадьбы и свататься. Предки верили: если положить начало новым отношениям на Авдотью Сеногнойку — союз будет несчастливым.

Любой, кто помыслит обмануть близкого или незнакомого человека, рискует сам оказаться в западне.

Как известно, зависть — один из страшных грехов. Предки верили, если 20 июля заглядываться на чье-то благосостояние и слать проклятия в адрес врага, можно навлечь на себя страшные болезни.

Девушкам 20 июля запрещено заниматься тяжелой работой и стирать белье. Считалось, что ослушавшаяся обрекала себя на тяжелую жизнь и нищету.

Не советовали в этот день купаться — чтобы водяной не утащил, и стирать — верили, что это приведет к нищете.

Что можно делать на Авдотью Сеногнойку

20 июля идеально подходит для ухода за собой. Особенно всего, что касается волос. Издревле считалось, что состригая сегодня отросшую шевелюру, человек избавлялся от наболевших проблем и неудач.

Хорош день и для спонтанных покупок. Особенно, если это нечто приятное, что будет радовать вас долгие годы.

Не забудьте сегодня уделить внимание родственникам, а также совершить хотя бы одно благое дело. За все заслуги вам воздастся втройне.

Приметы на 20 июля: