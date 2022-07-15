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Плохой уход за молочными зубами приводит к хроническим заболеваниям

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Юлия Федорова
Юлия Федорова Юлия Федорова Журналист Эксклюзив 169

Стоматолог Рублева: Плохой уход за молочными зубами приводит к хроническому тонзиллиту

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bahnmueller; 5-tv.ru

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Невнимание к молочным зубам ребенка может привести к «акульей улыбке» и серьезным заболеваниям, рассказал стоматолог.

Многие родители думают, что раз молочные зубы у ребенка со временем выпадут, то за их сохранностью можно не следить. Это очень опасно для здоровья ребенка, предупреждает стоматолог Ирина Рублева. В беседе с 5-tv.ru врач раскрыла, чем опасно невнимание к молочным зубам малыша.

Как молочные зубы влияют на полость рта ребенка

Под молочным зубом формируется постоянный, коренной зуб. Если не лечить молочный зуб, то постоянный под ним может погибнуть. Если у ребенка на всех молочных зубах наблюдается кариес, то приходится лечить зубы под наркозом.

Чтобы предотвратить серьезное лечение, необходимо помочь ребенку сохранить здоровье зубов. Для этого необходимо правильно питаться и своевременно чистить зубы.

«Зубы нужно чистить, когда появился первый молочный зуб — у кого-то он появляется в шесть месяцев, у кого-то к году. Даже маленький молочный зуб нужно чистить специальной детской щеткой», — посоветовала стоматолог.

Как сберечь молочные зубы ребенка

Необходимо приучать ребенка к качественной чистке зубов с юного возраста. Ребенку дошкольного возраста и старше необходимо чистить не только эмаль, но и проходить щеткой по межзубному пространству, затронуть дистальную поверхность зубов — обычной щеткой прочистить эти участки трудно.

Для этого ребенка нужно приучить использовать монопучковую щетку и скребок для языка. С помощью инструмента можно снимать белый налет с языка. Если игнорировать налет как у ребенка, так и у взрослого, могут развиться заболевания горла и хронический тонзиллит.

Как сохранить зубы школьника

Ребенку можно сделать герметизацию зубов, которая помогает предотвратить развитие кариеса. Это процедура, в ходе которой специальным средством заполняют пустые участки у молочных зубов. Важно, чтобы процедуру провели грамотно: убрали налет и заполнили промежутки в зубах герметиком. В этом случае зуб можно сохранить надолго.

Врач рассказала, к каким болезням приводит неправильная чистка зубов

Сохранить зубы на годы можно и с помощью реминерализации зубной эмали. Поэтому после гигиены зубов проводится реминерализация эмали. Можно проводить процедуру эмали после чистки зубов дома.

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