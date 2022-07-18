СНТ или деревня: Как выбрать загородный участок

Организация жизни за городом имеет массу нюансов, которые стоит рассмотреть перед покупкой земли и недвижимости.

Сегодня в России существует большой спрос на покупку земли с целью постройки дачи или полноценного дома на природе, возделывания земли и садоводства. Юрист Тахмина Набиева рассказала 5-tv.ru о нюансах выбора загородной недвижимости.

Выгодно ли покупать участки в СНТ

Под садовым некоммерческим товариществом (СНТ) понимается объединение участков и их собственников с целью возделывания земли и садоводства.

По словам эксперта, покупка такой собственности имеет смысл для людей, которым важно наличие местного правления. Оно отвечает за решение вопросов общей территории.

«В данном случае у вас будут взносы, которые вы будете выплачивать и уже правление СНТ будет заниматься ограждением, охраной, уборкой. Но, естественно, это зависит от того, насколько у вас хорошее СНТ, насколько там хорошее правление. Это все нужно узнавать изначально, при покупке участка», — считает юрист.

Можно ли в СНТ купить участок в ипотеку

Нередко возникает желание приобрести землю и недвижимость за городом на заемные средства. По словам эксперта, банки одобряют такие сделки. Однако для покупки участка в СНТ при помощи ипотеки нужно, чтобы заемщик и приобретаемая собственность соответствовали общим требованиям кредитных организаций.

Что выбрать: Деревня или СНТ

Выбор между деревней и СНТ стоит делать на основе своих предпочтений, считает эксперт.

«Плюсы и минусы есть и там, и там. Например, в СНТ участки примерно шесть-семь соток, а в деревне можно и 12, и 16 соток себе взять, смотря какая территория вам нужна. Опять-таки в деревне вы меньше платите за свет, за канализацию, не платите за содержание общего какого-то имущества», — уточняет юрист.

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Решение вопросов, которые касаются всех, может быть более сложным в деревне из-за необходимости решать их через администрацию и общение с соседями. В СНТ для улаживания ситуаций, которые затрагивают всех участников, есть правление. Оно выбирает наиболее подходящие организации, которые займутся различными нюансами, например, охраной или уборкой территории. Возможность регулирования размеров членских взносов позволяет добавлять или убирать услуги, повышать или понижать их качество в зависимости от финансовых возможностей жителей.

Чем СНТ отличается от товарищества собственников недвижимости (ТСН)

Эксперт уточняет, что с 2019 года в России действует Федеральный закон № 217, в котором указаны меры регулирования ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд. В этом правовом акте указано, что СНТ и ОНТ (садоводческое или огородническое товарищество) являются видами ТСН.

«По факту отличий нет, в любом случае СНТ в какой-то период обязали сменить форму юридическую в ТСН, но не установили срок», — сказала юрист Набиева.

Таким образом, любые садовые некоммерческие или огороднические товарищества теперь относятся к товариществам собственников недвижимости.