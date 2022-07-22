На подходе — грозы с градом и ураганный ветер.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Феоктистов Дмитрий; 5-tv.ru

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А вот главный российский курорт закрыл все свои пляжи. В Сочи — потоп. Дожди льют без остановки и синоптики говорят, что так будет, минимум, двое суток.

А на подходе — грозы с градом, ураганный ветер. Здесь готовятся к сходу селей, реки могут выйти из берегов. А над морем могут возникнуть смерчи.

Туристов призывают оставаться в помещениях.

«Проснулся в семь утра от звука дождя. Вы только посмотрите. Даже моря не видно», — комментирует за кадром один из туристов.

Тем не менее в Москву возвращается жара. Как сообщал ранее 5-tv.ru, руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал к выходным повышение температуры до +27…+29 градусов.

+22° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
57.39
0.91 57.76
0.65
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