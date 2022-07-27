На освобожденных территориях российскими войсками и бойцами ДНР налаживается мирная жизнь.

Фото, видео: Сергей Бобылев / ТАСС; RT

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Опубликованы кадры работы элитных бойцов «группы Вагнера», участвующих в спецоперации на Украине. Согласно данным RT, так называемыми «Музыкантами» отбиты у нацистов село Клиновое в ДНР. Там обезвреживают растяжки, и происходит разминирование домов.

Россия начала спецоперацию по защите Донбасса в конце февраля. Президент Владимир Путин выступил с обращением к нации, отметив, что мирное население подвергается геноциду уже восемь лет. Власти ЛДНР попросили Москву оказать регионам военную поддержку. В ответ на действия РФ недружественные страны Запада и ЕС начали вести политику ограничительных мер, а также поставлять вооружения украинским националистам.

Глава государства подчеркивал, что политика Запада по сдерживанию России — это долгосрочная стратегия, которая нанесет ущерб мировой экономике и ухудшит жизнь миллионов людей. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия справится со всеми экономическими проблемами, которые ей строит Запад.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в парламенте Крыма поддержали расширение спецоперации на Одессу и Николаев.

+29° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
58.66
0.88 59.41
0.74
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 27 июля

Последние новости

15:45
Впервые за 20 лет: Сбербанк повысит стоимость уведомлений для своих клиентов
15:28
В Херсоне двое полицейских пострадали при срабатывании СВУ
15:20
ЦРПТ сформировал запас комплектующих и расходников для маркировки
15:18
В Кремле положительно оценили изменения в позиции ЕС по Калининграду
15:12
Репер Элджей погряз в долгах после развода с Настей Ивлеевой
15:04
Глава МИД Чехии сравнил ситуацию на Украине с истреблением чешкой деревни Лидице

Сейчас читают

"Не хочу ничего о ней знать": Стефанович перед смертью раскрыл главный секрет своей бывшей жены Пугачевой
Затусовалась с ним на пару дней: мог ли у Пьера Нарцисса быть внебрачный сын
Русофобия главы МИД Чехии переросла в безумие
К каким неизлечимым патологиям приводит ботокс

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год