Опубликованы кадры работы элитных бойцов «группы Вагнера», участвующих в спецоперации на Украине. Согласно данным RT, так называемыми «Музыкантами» отбиты у нацистов село Клиновое в ДНР. Там обезвреживают растяжки, и происходит разминирование домов.

Россия начала спецоперацию по защите Донбасса в конце февраля. Президент Владимир Путин выступил с обращением к нации, отметив, что мирное население подвергается геноциду уже восемь лет. Власти ЛДНР попросили Москву оказать регионам военную поддержку. В ответ на действия РФ недружественные страны Запада и ЕС начали вести политику ограничительных мер, а также поставлять вооружения украинским националистам.

Глава государства подчеркивал, что политика Запада по сдерживанию России — это долгосрочная стратегия, которая нанесет ущерб мировой экономике и ухудшит жизнь миллионов людей. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия справится со всеми экономическими проблемами, которые ей строит Запад.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в парламенте Крыма поддержали расширение спецоперации на Одессу и Николаев.