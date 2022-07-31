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Как изменятся выплаты для работающих пенсионеров в августе

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 16

ПФР: в августе у работающих пенсионеров произойдет перерасчет пенсий

Как изменятся выплаты для работающих пенсионеров в августе

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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В Пенсионном фонде напомнили об увеличении пенсий с наступлением последнего месяца лета.

Работающим пенсионерам в августе будут выплачена прибавка к ежемесячным выплатам. Об этом агентству «Прайм» сообщили в Отделении ПФР по Москве и Московской области.

«На увеличение имеют право получатели страховых пенсий, которые работали в 2021 году», — отметили в Пенсионном фонде.

Выплаты изменятся, так как работодатели уплачивали страховые взносы в ПФР.

Только в Москве и области перерасчет социальных выплат будет произведен для более чем миллиона пенсионеров.

В ведомстве отметили, что подобная надбавка носит частный характер и напрямую зависит от уровня заработной платы в 2021 году. Прибавка к пенсии зависит напрямую от суммы страховых взносов, уплаченных работодателем, а также от начисленных пенсионных коэффициентов.

«Это касается как наемных работников, так и самозанятых — адвокатов, нотариусов, индивидуальных предпринимателей и других, занимающихся частной практикой», — пояснили в ПФР.

Максимальная прибавка к пенсии, по данным Пенсионного фонда, составит три индивидуальных пенсионных коэффициента (ИПК).

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в России могут принять закон о выплате пожилым россиянам 13-й пенсии.

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