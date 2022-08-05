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Звезда «Земского доктора» Андрей Чернышев экстренно госпитализирован

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Эксклюзив 2 030

Врачи назначили 49-летнему актеру комплексное обследование.

Звезда «Земского доктора» Андрей Чернышев экстренно госпитализирован

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Звезда «Земского доктора» Андрей Чернышев экстренно госпитализирован в столичный кардиоцентр. По данным 5-tv.ru, врачи назначили 49-летнему актеру комплексное обследование, после чего будет понятен план лечения.

Точные причины госпитализации знаменитости уточняются.

Андрей Чернышев популярный в России актер театра и кино. Свою карьеру он начал в столичном Ленкоме, в котором прослужил до 2006 года. Он снялся в более, чем ста кинокартинах и сериалах, среди которых — «Маросейка, 12», «Марш Турецкого», «Две судьбы», «Общая терапия», «Земский доктор», «Мужчина в моей голове», «Анатомия убийства» и многих других.

Известно, что после длительных отношений, которые тщательно скрывались, Андрей Чернышев женился на актрисе театра «Содружество актеров Таганки» Марии Доброжинской в декабре 2016 года. Через месяц пара обвенчалась.

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