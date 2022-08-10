Айза предложила женатому Гуфу провести время вместе: «Хочешь съездить бесплатно?»

Пара развелась в 2014 году, однако затем предпринимала попытки для того, чтобы снова сойтись. Сейчас рэпер снова женат, однако его бывшую супругу это, кажется, не смущает.

Известный бьюти-блогер Айза не дает покоя своему бывшему супругу, рэперу Гуфу. Накануне она предложила ему отправиться в совместный отпуск. Девушку совершенно не смутило, что у того уже появилась новая жена и он с ней счастлив.

Как рассказывает StarHit.ru, свое предложение рэперу бизнесвумен сделала во время съемок нового сезона RuTube-шоу «Злые языки». Суть проекта в том, что его ведущие — Виктория Боня, Наталья Краснова, Андрей Борисов и Вадим Воронов — обсуждают со звездным гостем самые горячие новости с его участием.

Приглашенный должен либо прокомментировать слухи о себе, либо выполнить провокационное задание. Айзе сначала предложили первый вариант, но она отказалась. Тогда Виктория Боня предложила гостье позвонить Олегу Майами, с которым она рассталась со скандалом. В ответ на это бизнесвумен решила сделать звонок Гуфу.

Дозвониться до бывшего мужа девушка так и не смогла — он был не в сети. Зато нашла выход из положения, записав ему голосовое сообщение.

«Леш, привет, я сейчас с Викой Боней, и она приглашает нас с тобой на ретрит по бартеру. Что-то там с кактусом надо делать. Хочешь съездить вместе? Бесплатно», — сказала Айза.

К ней присоединилась Виктория Боня. Она напомнила Гуфу, что он давно обещал приехать к ней «лечить все остальное».

Гуф и Айза познакомились в 2005 году, а поженились в августе 2008-го. Через два года у пары родился сын Сами. Отношения между супругами ухудшились летом 2013 года, а уже в 2014-м они официально развелись. Правда, потом пара делала попытки воссоединиться, но успехом они не увенчались.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что недавно родившая жена Гуфа показала ягодицы в полупрозрачных лосинах.