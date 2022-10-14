В Белгороде прогремело семь взрывов после работы ПВО

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 53

В оперативном штабе региона прояснили ситуацию.

В Белгороде прогремело семь взрывов после работы ПВО

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эмиль Берковский

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В Белгороде прогремело семь взрывов после работы ПВО. В оперативном штабе региона отметили, что в результате случившегося, предварительно, никто не пострадал.

«По официальной информации оперштаба правительства области, над территорией области работает ПВО Министерства обороны России. Информации о жертвах и разрушениях пока нет», — говорилось в заявлении.

По данным свидетелей, первый грохот раздался около 13:00. Следом через короткие промежутки, примерно в 20 минут, зафиксировали еще шесть взрывов. Было видно следы от работы системы противовоздушной обороны.

Ранее сообщал, что несколько человек стали жертвами атаки ВСУ на поселок в Белгородской области.

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