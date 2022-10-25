Коммунальные платежи за съемные квартиры мобилизованных оплатит Росимущество

Эфирная новость 75

Росимущество оплатит мобилизованным россиянам коммунальные платежи арендованных квартир

Фото, видео: © РИА Новости / Нина Зотина; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Для этого военным необходимо подать соответствующее заявление. На какой период распространяется льгота?

Росимущество оплатит мобилизованным россиянам коммунальные платежи, если они проживают в арендованных квартирах. Как сообщили в пресс-службе федерального агентства, резервисты, призванные по повестке или добровольцы смогут подать заявление об отсрочке платежей по аренде федерального имущества.

Отсрочку предоставят на весь период прохождения службы. В это время платить за коммуналку будет Росимущество. Более того, мобилизованные могут без штрафов расторгнуть договоры аренды.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил отсрочку по уплате налогов и взносов для мобилизованных граждан. Она будет действовать как в течение всего периода службы, так и еще несколько месяцев после ее окончания.

На прошлой неделе в Госдуме РФ предложили платить алименты для детей мобилизованных из бюджета. Помимо освобождения мобилизованных от обязательных выплат, их женам хотят установить рабочую неделю в 35 часов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как в России будут контролировать выплаты военным и их семьям.

 

+1° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
61.33
0.17 60.46
0.30
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 26 октября

Последние новости

17:00
Кот в мешке: стоит ли пользоваться «капельницами здоровья»
16:51
Польские наемники Киева застрелили боевиков «Правого сектора»*
16:43
«А судьи кто?» — почему Олеся Железняк не против возвращения худсоветов
16:32
Вассал станет владыкой: эксперт оценил шансы Индии «завоевать» Великобританию
16:24
Литвинова об интервью своей помощницы-трансгендера: «Правды не прозвучало»
16:18
Путин: Конфликтный потенциал в мире остается очень высоким

Сейчас читают

Глава «Народной армии Донбасса»: масштабного наступления России стоит ждать с двух направлений
"По-другому нельзя": переживающий Олег Газманов сообщил сыну Родиону о разводе
Онкопсихология: факторы возникновения рака
Олеся Железняк — о Ленкоме, семье, критике Кошмал, возврате к СССР и актерской династии

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика