Обманут, и не раз: как не попасться на удочку лжеюриста

За свои услуги с якобы 100-процентной гарантией мошенники просят более 100 тысяч рублей. Люди берут кредиты и попадают в западню. Как разобраться с ситуацией?

Острая необходимость в единых стандартах сейчас назрела и в юридической сфере. Только в этом году в Роспотребнадзор поступило более четырех тысяч жалоб на некачественные услуги псевдоадвокатов. Как распознать аферистов и чем может обернуться спешка при оформлении документов — корреспондент «Известий» Алексей Полторанин во всем разобрался.

Будьте бдительны

Семью Натальи обманули дважды. Сначала ей продали подержанную иномарку под видом новой, а когда она решила вернуть деньги за авто, обвели вокруг пальца уже юристы. В конторе с порога пообещали — дело точно выигрышное.

«Они говорят надо сразу оплатить услуги сумма повергло в шок это было 190 тысяч рублей. Пришлось взять кредит наличных не было. Прямо у них сидит представитель банка», — заметила женщина.

А ведь поначалу лжеюристы показались вполне компетентными, да и после оплаты вручили солидные документы: в том числе акты выполненных работ, хотя никаких услуг по сути не оказали. Да и на бумаге черным по белому: «Выполнен анализ договора, изучена судебная практика». И все.

«Это консультативные услуги. Работа юристов заключалась в том, чтобы максимально не работать», — заметила юридический представитель пострадавшей.

Наталья подала в суд на контору, но вернула только часть денег — 40% по договору все равно достались этим «консультантам». Число таких пострадавших от действий, а точнее бездействия таких так называемых юристов растет по всей стране, говорят в Роспотребнадзоре. Вот цифры: в 2018-м к ним обратились 4500 человек с жалобами, в прошлом году в два раза больше и только за первые полгода 2022-го — уже больше 4000 обращений.

«На сегодня готовим соответствующее предложение в министерство юстиции о необходимости дополнительного регулирования на данном рынке юридических услуг», — объяснила начальник отдела управления Федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Наталья Павлюченко.

Сейчас юристом может назвать себя любой, даже без образования. То есть у каждого из нас есть реальный риск быть обманутым сомнительными конторами. Вот мы отправляемся с проверенным адвокатом в одну из компаний — якобы у нас забрали стиральную машину по гарантии и обратно не возвращают. Специалист дает обещания — деньги вернем — 100 тысяч рублей.

Юрист отказывается называть свою фамилию и не делится с нами списком выигранных дел. Более того — не дает ознакомиться с типовым договором компании.

«Вот только мы пришли с камерой юрист закрыл дверь. Закрылся в кабинете. Не выходит оттуда. Будем ждать его», — показал Полторанин.

Когда Максим Сергеевич все-таки вышел, попросил нас покинуть помещение. Добросовестные юристы советуют перед выбором специалиста проверить его статус в реестре адвокатов — а точно ли он настоящий? — не подписывать сразу никаких актов о выполненных работах и запомнить главное: профессиональный адвокат никогда не дает стопроцентных гарантий успеха.

«Суд принимает решение, правоохранительные органы принимают решения и не один специалист не вправе даже в силу закону запрещено давать какие-либо гарантии по делу», — вице-президент Союза адвокатов России Павел Герасимов.

А вот что юристы гарантировать должны — так это добросовестный подход к своему делу. Такого от мнимых сотрудников не дождешься.