«Ниже плинтуса»: фото актрисы Ирины Сотиковой оказалось на надгробии

Портреты на памятниках всегда были грустным зрелищем, особенно, если изображенные люди еще живы.

Фото актрисы Ирины Сотиковой оказалась на одном из портретов, представленных на международной выставке погребальных принадлежностей похоронного сервиса «Некрополь-2022». Примечательно то, что звезда об этом узнала не от организаторов мероприятия, а от 5-tv.ru.

Теперь актриса в ступоре и планирует связаться с организаторами выставки. Новость о том, что ее фотографию без разрешения поместили на надгробие, — очень возмутительна.

«Нет. Я в первый раз слышу. Даже упало настроение ниже плинтуса сразу же. <…> Вы меня просто выбили из колеи и что же тут можно предпринять?» — сказала Сотикова.

Ирина Сотикова родилась 25 декабря 1973 года в северной столице России. В 1996 она закончила Санкт-Петербургскую академию театрального искусства, мастерская В. В. Петрова. В 1995 году начала играть в академическом Театре Комедии им. Акимова, а с 1998 года снимается в кино. Артистка дебютировала в роли польки-невесты Ани Ядзи в комедии «Горько!». Недавно Сотикова снялась в фильме «Оковы любви», который выйдет в 2023 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что могила легендарного диктора Игоря Кириллова спустя год после смерти остается без памятника.