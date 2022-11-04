В стоячей воде рыбка не плавает: китайский совет дня на пятницу, 4 ноября

|
Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 43

Энергии дня стоят на месте, а как вести себя? Например, можно взять с них пример.

В стоячей воде рыбка не плавает: китайский совет дня на пятницу, 4 ноября

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 4 ноября?

В пятницу лучше всего заняться ничегонеделанием. Энергии дня стоят на месте и это сильно мешает любой энергозатратной деятельности.

Совет дня: запланируйте на пятницу «лежачий день». Можно лежать физически – на диване, можно ментально – прогуливаться на природе, не думая ни о чем серьезном. Можно «лежать в направлении мечты», можно «лежа», без фанатизма, доделывать дела, начатые накануне. Попробуйте, у вас точно получится.  

Предостережение дня: традиционно в дни застоя энергий не рекомендуется ходить по врачам, и особенно осуществлять оперативные вмешательства. Перенесите плановые операции на другой день.  

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на следующую неделю.

-2° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
62.10
0.48 60.61
-0.31
Рунический гороскоп на неделю с 7 по 13 ноября для всех знаков зодиака

Последние новости

4:35
«Наш чемпион!» — Рудковская трогательно поздравила Плющенко с юбилеем
4:20
Рунический гороскоп на неделю с 7 по 13 ноября для всех знаков зодиака
4:10
Зима наступила, Вода прибыла: будем выплывать. Китайский гороскоп на неделю с 7 по 13 ноября
4:06
Страны G7 и Австралия договорились о фиксированной цене на российскую нефть
4:00
День народного единства 2022 — история, значение и празднование
4:00
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 ноября

Сейчас читают

Пермский людоед сможет путешествовать по России
Шоу больше не будет: декорации студий "Пусть говорят" и "На самом деле" разобрали и пустили на дрова
В редакцию "Российской газеты" пришло письмо, а в нем две пятитысячные купюры. Корреспондент "РГ" тут же выехал к его автору
Ирина Ортман — о любви, Родине, творчестве SHAMAN'а и вере в предсказания

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика