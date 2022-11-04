В стоячей воде рыбка не плавает: китайский совет дня на пятницу, 4 ноября

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 4 ноября?

В пятницу лучше всего заняться ничегонеделанием. Энергии дня стоят на месте и это сильно мешает любой энергозатратной деятельности.

Совет дня: запланируйте на пятницу «лежачий день». Можно лежать физически – на диване, можно ментально – прогуливаться на природе, не думая ни о чем серьезном. Можно «лежать в направлении мечты», можно «лежа», без фанатизма, доделывать дела, начатые накануне. Попробуйте, у вас точно получится.

Предостережение дня: традиционно в дни застоя энергий не рекомендуется ходить по врачам, и особенно осуществлять оперативные вмешательства. Перенесите плановые операции на другой день.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на следующую неделю.