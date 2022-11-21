Исторический успех на Пятом

Пресс-служба
Пресс-служба 14

Детективные сериалы собственного производства бьют рекорды по привлечению внимания аудитории.

Исторический успех на Пятом

Фото: Пресс-служба Пятого канала

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Детективная линейка сериалов собственного производства Пятого канала успешно закрепилась в прайм-тайме. «Свои», «Великолепная Пятерка» «Условный мент», «Крепкие орешки» от сезона к сезону бьют собственные аудиторные показатели. А такие качественные новинки как «Наш спецназ» уже на старте становятся эфирными событиями и опережают цифры легендарного «Следа».

В этом году такие картины как «Великолепная Пятерка», «Наш спецназ», «СВОИ» впервые опередили сериал «СЛЕД». В ключевом для Пятого канала сегменте «Все 25-59» четвертый и пятый сезоны «СВОИх» объединили у экранов 8,5% всех зрителей телеэфиров.

В первую неделю премьерного показа пятого сезона сериал «Великолепная Пятерка» занял второе место среди всех федеральных каналов в тайм-слоте 22:30–00:00 в аудитории «Все 25-59» с долей 9,2%. В день премьеры первого сезона сериал «Наш спецназ» занял первое место в утреннем и дневном эфире. Боевик три недели держался в топах федерального вещания в тайм-слоте 08:00–16:30. Аудитория «Все 25-59» принесла «Спецназу» первое место с долей 8,2.

В настоящее время Пятый канал продолжает съемки сериалов собственного производства. Встретиться с любимыми героями зрители смогут уже в следующем году.

Материал подготовлен пресс-службой Пятого канала

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