Тем временем НАТОвское оружие выходит на новые рынки. В Венесуэле на границе с Колумбией силовики пресекли попытку контрабанды партии Javelin.

Эти противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) передали Киеву в качестве военной помощи.

Ранее Россия и другие страны уже высказывали опасение, что западное оружие для Украины стало товаром на черном рынке. И растекается по всему миру. Причем в создании коррупционных схем участвуют не только командиры среднего звена. Но и генералы, которые отвечают за снабжение украинской армии.