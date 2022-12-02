Шахназаров разочаровался в Басте после его заявления о переезде из России

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 18

Рэпер и продюсер в интервью Насте Ивлеевой сказал, что подумывал покинуть страну, но не смог оставить на произвол судьбы большой коллектив сотрудников и подопечных.

Шахназаров разочаровался в Басте после его заявления о переезде из России

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Читайте нас в: Дзен Новости

Публицист Михаил Шахназаров разочаровался в рэпере Василии Вакуленко, выступающим под псевдонимом Баста. Артист казался ему патриотом родины и достойным примером для подражания, но на деле оказался таким же ищущим удобной позиции конформистом. В своем блоге журналист выразил сожаление. Он отметил, что напрасно верил в знаменитость и посочувствовал поклонникам.

Недавно Вакуленко стал гостем шоу блогера Анастасии Ивлеевой. Звезды обсудили ситуацию в стране и массовую эмиграцию коллег. За границу уехали многие музыканты, певцы, актеры и другие публичные личности. Как оказалось, Баста тоже подумывал о переезде. Но не стал делать этого из-за ответственности перед командой. Мол, на него работают люди, и оставить их на произвол судьбы рэпер не смог.

«Если б не было вот этой команды, которая работает, то все, флай эвэй? Я, честно говоря, разочарован. Правда, тяжело разочаровываться в кумирах, в людях, в которых ты верил. Пустота такая, и вертится одна мысль: а стоило предполагать, что так. Просто обидно, мне он казался каким-то персонажем… Патриотичным», — заявил Шахназаров.

Михаил Шахназаров, публицист, блогер, теле- и радиоведущийМихаил Шахназаров, публицист, блогер, теле- и радиоведущий. Источник фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Журналист беспощаден в своей критике эмигрантов и проукраински настроенной публики. В своем блоге он регулярно освещает разные мнения о спецоперации по защите Донбасса, не стесняется в выражениях, осуждая бежавших из страны звезд, обвиняя в предательстве Родины и двойных стандартах. Под ножом его слова оказались уже десятки известных деятелей отечественного шоу-бизнеса. Не забывает блогер оценить и вклад артистов в культуру.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Михаил Шахназаров считает Аллу Пугачеву убийцей российской эстрады.

-13° Атмосферное давление 781 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
61.15
0.27 63.83
0.78
Штормы и водовороты нового сезона. Китайский гороскоп на неделю с 5 по 11...

Последние новости

5:55
Пулеметами и минометами по ВСУ: лучшее видео из зоны СВО РФ за день
5:40
Шахназаров разочаровался в Басте после его заявления о переезде из России
5:25
Морозная Канада или жаркая Турция? В каких странах поселились украинские беженцы
5:10
Вышедшая замуж вдова Марьянова: «Из наследства забрала два телевизора и диван»
4:47
Отверженный европеец: как Байден оскорбил Макрона во время его визита в США
4:24
Курбан Омаров обвинил бывшую жену Ксению Бородину в попытке лишить его заработка

Сейчас читают

Военные РФ сняли угрозу захвата Каховской ГЭС
Пусть поет жене в Америке: Леонтьева вычеркнули из "Песни года" вслед за Ротару
Ольга Бузова эмоционально ответила на критику ремейка "Иронии судьбы"
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео