Шахназаров разочаровался в Басте после его заявления о переезде из России

Публицист Михаил Шахназаров разочаровался в рэпере Василии Вакуленко, выступающим под псевдонимом Баста. Артист казался ему патриотом родины и достойным примером для подражания, но на деле оказался таким же ищущим удобной позиции конформистом. В своем блоге журналист выразил сожаление. Он отметил, что напрасно верил в знаменитость и посочувствовал поклонникам.

Недавно Вакуленко стал гостем шоу блогера Анастасии Ивлеевой. Звезды обсудили ситуацию в стране и массовую эмиграцию коллег. За границу уехали многие музыканты, певцы, актеры и другие публичные личности. Как оказалось, Баста тоже подумывал о переезде. Но не стал делать этого из-за ответственности перед командой. Мол, на него работают люди, и оставить их на произвол судьбы рэпер не смог.

«Если б не было вот этой команды, которая работает, то все, флай эвэй? Я, честно говоря, разочарован. Правда, тяжело разочаровываться в кумирах, в людях, в которых ты верил. Пустота такая, и вертится одна мысль: а стоило предполагать, что так. Просто обидно, мне он казался каким-то персонажем… Патриотичным», — заявил Шахназаров.

Михаил Шахназаров, публицист, блогер, теле- и радиоведущий. Источник фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Журналист беспощаден в своей критике эмигрантов и проукраински настроенной публики. В своем блоге он регулярно освещает разные мнения о спецоперации по защите Донбасса, не стесняется в выражениях, осуждая бежавших из страны звезд, обвиняя в предательстве Родины и двойных стандартах. Под ножом его слова оказались уже десятки известных деятелей отечественного шоу-бизнеса. Не забывает блогер оценить и вклад артистов в культуру.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Михаил Шахназаров считает Аллу Пугачеву убийцей российской эстрады.