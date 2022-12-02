Выламывают дверь и подселяют бомжей: черные риелторы терроризируют жителей Самары

А жители Самары неожиданно лишаются своих квадратных метров. В городе орудуют черные риэлторы во главе с директором одного из местных агентств недвижимости. Схема такая: сначала они покупают в квартире небольшую долю, а потом угрожают заселить туда бездомных и требуют по дешевке продать оставшиеся квадратные метры. С точки зрения закона все чисто, но как страшно жить стало, в собственном доме, рассказали пострадавшие моему коллеге Александру Шпаку.

Новые соседи штурмуют жилую квартиру. Вместо приветствия — распыляют перцовый газ в лицо. Дебошир — Владимир Бетра, директор местного риелторского агентства.

Одну шестую доли в квартире Никиты Троцкого выкупил его родственник — таков семейный бизнес. И теперь Бетра явился забрать свое. О том, что доля в квартире ушла с молотка, Никита не знал.

«Когда поднимались по лестнице, то наткнулись на нашей лестничной площадке на большую группу людей, человек восемь. Меня сразу забрызгали газом в глаза и спустили с лестницы», — рассказал пострадавший.

Приветствие с перчинкой — визитная карточка этой фирмы. Наиля Камалова тоже получила струю газа в глаза. Еще в мае бывший муж ее дочери продал свою долю квартиры тому же агентству.

«Мне позвонили соседи и сказали, что у меня ломают дверь. В это время находилась дочка моя больная, второй группы инвалидности, дома. Естественно, она не открыла», — отметила Наиля.

Гости сломали дверь и проникли в дом — женщина не смогла им помешать. Как и участковый. Они просто объяснили, что они тут тоже хозяева, и показали документы о собственности.

«Они извещают как бы заранее человека о том, что доля продана. Но приходят до того, как он получил уведомление, начинают вскрывать сразу дверь», — заявила юрист Наили Камаловой.

Сразу после заселения новые хозяева поставили ультиматум.

«Одна шестая доли, в любом случае, в этой квартире не принадлежит тому, кто здесь живет. Надо договориться мирно и полюбовно. Мы можем в одной комнате одну шестую занять, в другой комнате одну шестую занять, жизни не будет», — заявляют новые хозяева.

Договориться — это значит продать квартиру за гроши. Наиля отказалась, но и представить не могла, какое наказание за это последует.

«Вот пока я не жила здесь, они на три дня подселили бомжа, и он украл вещи. Я их сама нашла лично в ломбарде», — рассказывает Наиля.

Бездомные вынесли из квартиры все ценности и сбежали. А пока Наили не было, кто-то выставил окна в опустевшем жилье, и теперь там гуляет ветер.

Владимир Бетра уверяет, что к этому не причастен, и все претензии принимает только через юриста.

«Ну, пострадавшие в данном случае, значит, это мы. И я вам покажу все судебные иски, которые в суде, которые есть от нашей компании. Наш юрист ответит на все вопросы и подкрепит их материалами дела, и у вас все вопросы отпадут сами собой», — заявляет Владимир.

Но ни Бетра, ни его юрист позже с нашей съемочной группой не связались. Директор фирмы так и не объяснил, почему он лично ходит по квартирам и распыляет газ в лица жильцам. Пострадавшие пишут заявления в полицию, но толку от этого мало.

«На сегодняшний день закон это никак не регламентирует, то есть это свободное право собственников второй половины проживать, либо же заселять непосредственно те либо иные лица», — уточнил юрист Алексей Деденок.

С первого сентября в России действует новый закон, который направлен на противодействие таким вот легальным схемам. Но он касается только тех квартир, в которых выкуплены малозначительные доли — менее семи квадратных метров.

Так, Никита Троцкий через суд может заставить совладельцев продать ему одну шестую квартиры по рыночной цене. А вот Наиля Камалова, потерявшая половину жилплощади, рискует потерять оставшуюся часть. Получается, что новые соседи могут подселять к ней кого угодно — по своему усмотрению.