«Что с мужем было, то и со мной»: избивал ли Удунян бывшую жену Глушакова

Эксклюзивно для 5-tv.ru Удунян дал комментарий и признался, что не трогал Дарью, которая изменила ему.

Стало известно об избиении бывшей жены экс-футболиста «Спартака» и сборной России Дениса Глушакова, Дарьи Глушаковой. По словам некоторых СМИ, избил ее из ревности бывший молодой человек Геннадий Удунян, который приехал разобраться с соперником.

Эксклюзивно для 5-tv.ru Удунян дал комментарий и признался, что и пальцем не трогал Дарью, которая изменила ему.

«Вранье полнейшее. Я ее пальцем не трогал, я пришел в отель и увидел, что она в номере с моим товарищем. И они там вытворяли грязные вещи с применением каких-то устройств. Я аж испугался этого всего и оттуда убежал. Никого пальцем не трогал», — говорит мужчина.

По его словам, они не расставались, но она снова повторила сценарий своих предыдущих отношений.

«Она мне изменила и сейчас выбрала такую тактику защиты. Натура такая у человека. Что с мужем было, то и со мной», — заключил адвокат.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в «Лотте Плаза» поступило сообщение о конфликте в номере с Дарьей Глушаковой.