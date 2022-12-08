Точно сбудется: ТОП действенных способов загадывания желания на Новый год

Ни для кого не секрет, что новогодняя ночь полна сказки и волшебства. Идеальное время для магии!

Многие из нас ждут Нового года не только из-за подарков и праздничных выходных, но и для возможности загадать сокровенное желание. Еще с давних времен считалось, что обращения ко вселенной в момент наступления следующего года — непременно будут услышаны. Однако не все понимают, как правильно о чем-то просить судьбу. Издание RSUTE предоставило несколько способов.

Первый вариант: шампанское с желанием.

Пожалуй, один из самых известных способов. Его часто используют не только в России, но и по всему миру. Особенно удобно использовать метод за праздничным столом, где есть место поставить посуду и сосредоточиться.

Перед началом курантов придется подготовиться: понадобится небольшая бумажка и карандаш. Как только начнут бить куранты перед полуночью следует успеть написать желание на подготовленном свертке и быстро сжечь его над бокалом со спиртным. Важно, чтобы пепел непременно оказался внутри емкости. Пока бьют куранты — постараться выпить содержимое сосуда до дна.

Второй вариант: весточка Деду Морозу

Скептичные взрослые сейчас расплылись в улыбке. Но зря! Да, в основном этим способом промышляют дети, однако он отлично действует и на взрослых. Многие люди из разных стран до сих пор изъясняются письмами для сказочного символа Нового года.

Итак, что надо сделать? В этот раз отправлять текстовую посылку на Север не придется. Достаточно написать свое желание на бумаге за несколько минут до наступления волшебного полуночи. Потом сверните листок в форму самолетика и как только куранты пробьют 12 — выпустите из открытого окна.

Третий вариант: записка на елке

Такой метод больше подходит для художников и творческих личностей. Нужно подробно представить желаемое и нарисовать его на бумаге. Далее рисунок свернуть в трубку, обвязать красной ленточкой, добавить каплю воска с новогодней свечи и повесить на нарядную елку. Ключевой момент: все махинации стоит проделать в первые минуты уже наступившего Нового года. Утром рисунок стоит снять и спрятать в секретное местечко.

Четвертый вариант: коробка на елочке

А этот способ подходит для тех, кто не любит рисовать. Он схож с предыдущим, только вместо нарисованной картинки используется записка с желанием, написать которую следует накануне Нового года. Далее спрятать тайное изречение в милую коробочку, а как только начнут бить куранты — повесить на елку. Утром секретную игрушку нужно спрятать и не доставать, пока просьба не сбудется.

Пятый вариант: 12 виноградинок

Отличный метод для тех, кто любит покушать. Особенно такой способ популярен у испанцев, ведь именно виноград у них считается символом достатка и благополучия.

Итак, потребуется 12 крупных ягод, которые следует быстро съесть с первым боем курантов. Прожевывая виноградинки нужно выплевывать косточки и мысленно проговаривать свое желание.

Шестой вариант: прыг-скок

Самый необычный, но не менее действенный метод: в момент наступления полуночи спрыгнуть со стула и успеть произнести свою просьбу ко вселенной в «полете».

Седьмой вариант: желанный поцелуй

Отлично подойдет для тех, кто собирается просить что-то связанное с семьей или детьми. Перед наступлением полуночи, пока бьют куранты, нужно целоваться с любимым человеком, а во время романтического танца языками загадать заветное желание.

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