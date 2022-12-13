«Людей там низводят до уровня скота»: Виктор Бут рассказал о пытках в тюрьмах США

По словам Бута, его пребывание в тюрьме было одной большой пыткой.

Российский предприниматель, а с недавнего времени и член партии ЛДПР Виктор Бут рассказал в своем Telegram-канале, насколько ужасными были пытки в американских тюрьмах.

По его словам, людей там ни во что не ставят.

«Все происходящее в американских тюрьмах можно назвать одной длинной пыткой над ментальным состоянием человека, людей там низводят до уровня скота», — признался Бут.

Также он заявил, что обеспокоен судьбой российского IT-специалиста Евгения Никулина и сделает все, чтобы тот вернулся на родину.

«Считаю своим долгом в нынешних условиях, заняться его возвращением на родину в первую очередь», — заключил Виктор Бут.

Напомним, Виктор Бут был арестован весной в 2008 году в Таиланде по несправедливому обвинению, которое в РФ сочли провокацией. Российский бизнесмен был экстрадирован в Америку и приговорен к двадцати пяти годам тюрьмы за «заговор против интересов США».

8 декабря 2022 года, после долгих переговоров между дипломатами обеих стран, РФ наконец удалось добиться своего, и Бут был обменян на баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную за попытку контрабанды наркотических веществ в России.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Виктор Бут поддержал спецоперацию на Украине.