Можно, но осторожно: Агутин дал советы, как не напиться в Новый год

Артист знает, как правильно пить горячительное, чтобы не проспать новогоднюю ночь где-нибудь под елкой или в туалете.

Российский певец Леонид Агутин поделился советами насчет новогоднего похмелья. Артист знает, как правильно употреблять алкогольные напитки, чтобы не провести праздничную ночь в пьяном угаре.

Первое правило, которое выделил музыкант — не мешать напитки: начать можно за здравие, закончить — в обнимку с унитазом. Так, к примеру, часто бывает с теми, кто начинает с шампанского, а переходит на пиво. Здесь выдержит только сильнейший.

Пить слабый алкоголь из пузырька — тоже не вариант, легко попутать границы — опустошили за 15 минут бутылку пива и готово: сон, усталость и уже не до веселья. А потянутся руки за добавкой — точно вырубит на всю ночь, и встречать вам 2023-й во сне.

Планируете отправиться в гости — можно принять на грудь еще дома, но культурно и самую малость.

«Перед тем как собрались идти в гости, примите полтинничек, дома прям, если не за рулем. Хрясь так… А час прошел — начинаете выпивать, закусывая», — посоветовал Леонид Агутин во время мероприятия «Наш Новый год».

После сна осторожность тоже не помешает. Начать утро после веселого похмелья лучше с горячего супа и обязательно жирного. А если одолевает головная боль, лучше приглушить ее обезболивающим, чтобы не портить настроение ни себе, ни окружающим, дал совет Агутин.

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