«Чем быстрее, тем лучше»: Путин о планах завершения конфликта на Украине
Путин: Россия стремится быстрее завершить конфликт на Украине
Фото: www.globallookpress.com / Evgen Kotenkoukrinform
Раскручивание маховика военного конфликта никогда не было нашей целью.
На пресс-подходе к журналистам президент России Владимир Путин решил затронуть тему войны. По его словам, Россия будет стремиться к скорейшему завершению украинского конфликта.
«Наша цель — не раскручивать маховик военного конфликта, а наоборот, закончить эту войну. Мы к этому стремимся и будем стремиться», — сказал Путин.
Пресс-подход проходит в Малахитовом фойе Большого Кремлевского дворца.
Примечательно, что глава государства в этом году впервые за десять лет не проводил традиционную итоговую большую пресс-конференцию.
Ранее 5-tv.ru рассказал, о том, что Владимир Путин рассказал об итогах года для России за 2022 год.
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