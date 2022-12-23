«Могла быть путеводной звездой»: лидер «Землян» Киселев заступился за Пугачеву

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 107

Лидер группы «Земляне» Киселев заступился за Пугачеву и назвал ее путеводной звездой

«Могла быть путеводной звездой»: лидер «Землян» Киселев заступился за Пугачеву

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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Несмотря на отъезд Пугачевой, коллега продолжает уважительно относиться к ней. Ведь у него своя версия причины поведения певицы.

Лидер группы «Земляне» Владимир Киселев заступился за уехавшую в Израиль Аллу Пугачеву, заявив о том, что ее роль недооценили. Она могла бы стать путеводной звездой, но ее «вытолкали» из России. О своем отношении к ситуации вокруг коллеги он высказался в открытом письме, опубликованном в издании «Правда. Ру».

«Алла Борисовна Пугачева — я с ней не согласен и не оправдываю ее последующие действия. С позволения сказать, ее муж, ему бог судья, но Алла? Она решила защищать своих детей, как наседка своих цыплят», — заявил Киселев.

Он не уточнил, от чего Пугачева решила защищать своих наследников, кто на нее нападал, но отметил, знаменитости в трудную минуту необходимо было помочь разговорами и предложениями работы.

«Мы ее вытолкали, потеряли. А она ведь могла стать путеводной звездой», — добавил артист.

Киселев призвал беречь действительно талантливых артистов и всячески им помогать. Ведь певцов старшего поколения осталось совсем немного.

«Кроме „Землян“, кроме Долиной, кроме Лепса фактически нет ни одного серьезного артиста старшего поколения, который бы стоял руками и ногами за свою страну», — заключил он.

К слову, Пугачева вместе с оскандалившимся мужем уехала в Израиль весной. Поначалу не высказывалась о ситуации в мире. Но после возвращения осенью в Россию и очередного отъезда — заговорила. Россиян, которые ее критикуют, она назвала «холопами» и «рабами». Сограждане не стали терпеть таких резких высказываний и призвали певицу больше никогда не возвращаться на Родину.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что замок Аллы Пугачевой начали готовить к ее возможному возвращению в Россию к Новому году.

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