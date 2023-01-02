Что такое счастье: личное видео сбежавшей Пугачевой слили в сеть

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 296

Видеообращение Аллы Пугачевой ее близким слили в сеть

Что такое счастье: личное видео сбежавшей Пугачевой слили в сеть

Фото: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov

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Знаменитость вальяжно расположилась в кресле в мехах и рассуждала о высоком.

В сеть просочилось видео Аллы Пугачевой, которое было адресовано исключительно ее близким. В своем обращении сбежавшая в Израиль артистка рассказала, что такое счастье. Назвала файл с записью певица «Спасибог». Видео опубликовал в своем Telegram-канале МК.

73-летняя знаменитость расположилась в кресле на свежем воздухе и укуталась в меха. На шее Пугачевой красовалось массивное колье, а руки украшал яркий праздничный маникюр. По словам звезды шоу-бизнеса, она оказалась в приятном для нее климате во всех смыслах.

«В моем понимании счастье — это то, что я сейчас ощущаю. Я свободна. Я с семьей вместе. Новый год я встречаю в кругу людей, которые меня понимают, которые имеют совесть, честь, достоинство», — сказала певица на записи.

Прославившаяся в России артистка покинула страну после начала частичной мобилизации вместе с семьей. Оказавшись на безопасном расстоянии, она начала поливать грязью свою родину и сограждан. Даже попросила объявить ее иноагентом. Недавно в своей социальной сети она рассказала, как переживает травлю.

«Смотрю на небо и говорю: „Господи! Прости этих жалких продажных тварей, лицемеров и лжецов, ибо не ведают они что творят“. Вот и все», — подписала артистка опубликованное фото вида из окна в Израиле.

Ранее 5-tv.ru писал, что Пугачеву увезли за границу против ее воли.

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