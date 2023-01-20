Рэпер Рич презентовал книгу «Климка в деревне» о погибшем друге: «Эмоции захлестнули»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 67

Рэпер Рич презентовал книгу «Климка в деревне» о погибшем друге

Фото, видео: 5-tv.ru

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Исполнитель начал заниматься творчеством около 15 лет назад. Молчать о большой трагедии в своей жизни он просто не мог.

Ричард Семашков, более известный как рэпер Рич, представил книгу о погибшем друге. Произведение он назвал «Климка в деревне». В эксклюзивном интервью для 5-tv.ru артист рассказал, как решился написать рассказы и почему эта мысль не давала ему покоя.

«Лет шесть-семь назад у меня трагически ушел мой близкий друг. Происшествие настолько впечатлило меня, что я решил написать рассказ о том, как мы с ним в нашем провинциальном городе жили и двигались», — вспомнил певец.

Рич отметил, что творческой деятельностью стоит заниматься тогда, когда чувствуешь — без этого жить не можешь. Если все же человек способен спокойно и без этого существовать, то начинать творить даже и не стоит.

«Лучше пусть это сделает кто-то другой, кто без этого творческого всплеска не может обойтись. В какой-то момент эмоции, нервы, чувства меня так захлестнули, что я смог выразить это только печатным, прозаическим способом. Так и вышло. Если у меня все хорошо, мне нет необходимости заниматься творчеством, когда у меня штиль», — добавил он.

К слову, летом рэпер представил публике альбом «Русский лес». По мнению критиков, он стал самым патриотичным релизом года. В композициях он постарался передать образ нынешней России в современных реалиях, необходимость и важность ценности места страны в мире и своего место в России в самом широком смысле.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как рэпер Рич и актер Антон Шагин выступили в Донецке.

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Рэпер Рич презентовал книгу «Климка в деревне» о погибшем друге: «Эмоции захлестнули»

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