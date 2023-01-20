Рэпер Рич презентовал книгу «Тетрис для бедных»

Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 424

Исполнитель начал заниматься творчеством около 15 лет назад. Молчать о большой трагедии в своей жизни он просто не мог.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Ричард Семашков, более известный как рэпер Рич, представил книгу «Тетрис для бедных». В начале встречи с читателями Рич раскрыл подробности создания названия произведения.

«Тетрис для бедных» — это мне подсказала жена. Это когда в деревне, чтобы экономить, там не привозят дрова, а привозят все дерево. И прямо во дворе это все распиливается, и потом колуном это все раскалывается на бревна, чтобы баню, соответственно, топить. И это все в сарае укладывается», — заявил Рич.

По словам рэп-исполнителя, «Тетрис для бедных» — это трогательный и честный текст. Рич отметил, что в произведении описан деревенский быт такой, какой он есть.

«Эта книжка, эта попытка взглянуть с любовью на вот этот мрачный, хтонический, несломленный народ», — заявил Рич.

Как пояснил музыкант, в какой-то момент эмоции его настолько захлестнули, что он смог это выразить только печатным, прозаическим способом. При этом Рич пояснил, что книга является отражением жизни других людей, а не его.

«На самом деле, что такое автофикшн? Меня там нет, я своего мнения не высказываю, я просто показываю, как люди живут. В этом плане книжка вообще не про меня», — рассказал Рич в ходе общения с читателями.

Это его дебютное произведение в прозе. Ранее Рич презентовал сборник детских стихов «Климка в деревне».

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как рэпер Рич и актер Антон Шагин выступили в Донецке.

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