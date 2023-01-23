«Его спас шлем»: в семье Аллы Довлатовой едва не случилось горе

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Полина Долгова
Полина Долгова 107

В семье Аллы Довлатовой едва не случилось горе

«Его спас шлем»: в семье Аллы Довлатовой едва не случилось горе

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев

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Знаменитая телеведущая могла лишиться самого дорогого человека на свете.

Сын телеведущей Аллы Довлатой едва не получил смертельную травму, катаясь в сочинском поселке «Красная Поляна». По словам звезды, от смерти сына спас шлем. Об это сообщило издание KP.RU.

«Паша давно не катался и сегодня упал. Ударился головой. Шлем спас! Берегите себя и своих близких! Кто катается без шлема? Раньше у меня муж катался без шлема, но в этом году здесь ребята-прокатчики его уговорили взять шлем. Ура! Наконец, я за всех спокойна! Я в этом году здесь на горах не вижу без шлемов катающихся, и это радует», — поделилась своими эмоциями телеведущая на своей страничке в социальной сети.

На данный момент жизни Павла ничего не угрожает.

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Подписчики Довлатовой начали активно высказываться по поводу ситуации, порицая экстремальный вид спорт и желая скорейшего выздоровления сыну.

«Очень травмоопасный вид спорта. Не понимаю, зачем люди рискуют»;

«Паше восстановления скорейшего! Я бы никогда не рискнул встать на горные лыжи»;

«На этот раз повезло, а в следующий что будет? Избегайте опасности, ее в жизни и так хватает», — комментируют юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Пелагеи сказочно отметила 6-летие, но без отца.

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