Со всеми, даже с крестником: третья жена Лифанова постоянно изменяла супругу

Знаменитый артист постоянно терпел выходки благоверной, ведь не хотел оставлять дочь без отца.

Актер Игорь Лифанов в 2011 году взял в жену студентку из Севастополя Елену Косенко, уже через полгода их брака девушка родила артисту дочь Алису. Долгое время поклонники думали, что их союз был идеальным, однако раскрылась неприятная правда — молодая красавица изменяла возлюбленному, но тот терпел моральные унижения ради наследницы.

Когда супруга поняла, что благоверный не хочет уходить, то стала пользоваться его порядочностью. Сейчас Косенко распоряжается денежными средствами любимого и ведет его соцсети.

Познакомились избранники при весьма интересных обстоятельствах. Однажды артист веселился в сауне. Чтобы скрасить посиделки, в парилку пригласили девушек. Одной из красивых спутниц оказалась Елена.

«Когда Игорь трезвый, он не вспоминает о прошлом, а как выпьет — его накрывает. Он думал, что даст Лене фамилию, хорошую жизнь, и она всегда будет благодарна, но нет. Как была портовой проституткой, так и осталась. Изменяла со всеми, даже с его крестником в соседней комнате», — приводит издание StarHit.ru слова источника из окружения знаменитости.

Огромный скандал у супругов приключился летом прошлого года. Избранники так серьезно поссорились, что Косенко выгнала мужа из дома вместе с его мамой. Благо не на улицу — девушка сняла им студию.

«Угрожала распространить домашние видео Лифанова, ведь у него даже паролей нет от соцсетей… Мама Игоря три дня на полу спала, пока диван не привезли», — сообщил инсайдер.

Что теперь будет дальше — неизвестно. Вероятно, Лифанов расстанется с неверной женой, или, может, даст ей еще один шанс. Понятно только одно — звезда сериалов «Пять минут тишины» и «Бандитский Петербург» очень не хочет втягивать дочь в семейные разборки взрослых, поэтому старается оградить ее от скандалов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Анна Семенович высказалась об измене возлюбленного.