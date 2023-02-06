«Я не знала»: Волочковой пришлось раскрыть данные о здоровье после «расследования» блогера

Знаменитая артистка честно призналась, что находится в результатах ее анализов.

Балерина Анастасия Волочкова сильно возмутилась слухам о болезни, которые в последнее время окружили ее. Артистка привыкла к злым языкам ненавистников, поэтому всегда с иронией относилась к недобрым комментариям.

Однако в этот раз домыслы действительно задели танцовщицу, ведь дело касается ее здоровья. Ранее блогер Anton S (настоящее имя — Антон Суворкин — Прим. ред.) заявил о циррозе печени и ВИЧ-инфекции у звезды после ее появления в нетрезвом состоянии на шоу у журналистки Алены Жигаловой. Экс-прима Большого театра назвала слова интернет-мыслителя бредом.

«Дорогой Антон, я не знала вас, пока представители моей команды не прислали ролик с вашим бредом, в котором вы рассказываете о моем здоровье. Должна сказать, что тот диагноз, который вы мне поставили, не зная о моих анализах, моем здоровье и обо мне лично <…>. Ваша база не доказательна, результаты моих анализов совершенно потрясающие — и известны только моему доктору и мне», — приводит ее слова издание Газета.ру.

В том числе блондинка заявила, что полна сил и энергии, вопреки желанию завистников. Артистка отметила, что всегда честна со своей аудиторией и абсолютно искренна, поэтому ее истинные поклонники не поверят слухам, пока сама балерина не подтвердит их.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анастасия Волочкова оправдалась за «пьяное» интервью и слова о сексе с мужем певицы Наташи Королевой Тарзаном.