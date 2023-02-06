«Настоящий фашизм»: советник Пушилина раскрыл подробности о применении ВСУ химоружия
Советник врио главы ДНР Гагин: применение ВСУ химоружия в Артемовске не привело к смерти российских бойцов
Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев; 5-tv.ru
Никакие конвенции не удерживают украинских боевиков от использования запрещенных методов ведения войны.
Украинские боевики, терпящие сокрушительное поражение на артемовском направлении, прибегают к фашистским методам ведения боевых действий — используют против российских бойцов отравляющие вещества. Об этом в комментарии 5-tv.ru сообщил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.
«Появились очередные сообщения из Артемовска о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили отравляющие вещества, что повлекло кашель, тошноту и головокружение у наших бойцов. Раньше такие сообщения уже были как раз с этого направления», — отметил помощник Дениса Пушилина.
По словам Гагина, еще летом в соцсетях стали появляться свидетельства наличия у ВСУ отравляющих веществ, которые боевики активно использовали, в том числе с помощью дронов. Украинские военные сами, не таясь, рассказывали об этом в своих Telegram-каналах, отметил советник Пушилина.
«На нескольких видео представителей ВСУ были видны газовые гранаты, в том числе иностранного производства, прежде всего стран НАТО», — подчеркнул Гагин.
Он добавил, что применение украинскими боевиками отравляющих веществ, к счастью, ни разу не привело к смерти российских бойцов. Они получали лишь легкий вред здоровью и после оказания медицинской помощи возвращались в строй.
«Тем не менее наличие подобных попыток говорит о том, что Украина не остановится ни перед какими моральными принципами, Женевской конвенцией. Опять же это говорит о преемственности фашистской Германии. Они ничем не лучше, это настоящий фашизм», — заключил Гагин.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Следственный комитет РФ начал расследование по факту применения химического оружия ВСУ.
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