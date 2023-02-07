Таинственные чары Мары: десятки россиян платили экс-сотруднице сауны за магию

Бывает, что жертвы сами несут не только свои данные, но даже деньги злоумышленникам. Так и получилось с людьми, которые платили десятки тысяч за попадание в таинственное сообщество Мары. За эти деньги пострадавшие получали доступ к чатам по чтению звезд, карт, общению с умершими, допускались до таинственных обрядов и встреч. Главное — вовремя заплатить. Корреспондент «Известий» Игорь Капориков узнал о кладбищенской магии.

Скрывая лицо за черными очками и медицинской маской, она просит называть себя вымышленным именем Зина. Рассказывает, как хотела познать мир волшебства и эзотерики, что продала душу. Но не дьяволу.

«Мара предложила мне пройти диагностику на мои способности. В диагностике ей помогали так называемые русалки, живущие у нее дома в аквариуме», — рассказала пострадавшая по имени Зинаида.

Тогда фантастические твари не смутили соискательницу. Они верила, что магия реальна, а Мара — проводник в потаенный мир.

«Приветствую всех гостей и подписчиков моего канала. Меня зовут Мара. Я основатель и руководитель закрытой школы эзотерики „Путь Феникса“ в Санкт-Петербурге», — сказала Мара в видеообращении.

Классический шабаш сегодня не в моде, поэтому метлы - в чулане, а обряды — диагностика и обмен опытом — онлайн. Первым делом, ведьма избавляла новых учениц от скреп. Хочешь силу — забудь о семье.

«Обряд состоял в том, что нужно на перекрестке закопать (предмет — Прим. ред.) родственника и оставить помин. Это порча на род», — рассказала другая пострадавшая Яна Соколова.

Религии - также под запретом. Поэтому ритуал раскрещевания обязателен. Дьявол, или иначе «Бафомет», как учит Мара — добро, а христианство — зло.

«Это любимая была страшилка в группе, что когда что-то происходит — это белые. Это то, что у нас христианство», — призналась еще одна пострадавшая по имени Анна.

Возможно, именно поэтому большинство обрядов связано с надругательством над иконами.

«Ну тут, конечно, такое дьявольское, неприкрытое попрание. Это у оккультистов есть чин посвящения себя сатане», — высказался об этом батюшка.

Только у Мары посвящение платное. Прайс указан в группе онлайн-школы. Вот, например, диагностика пять тысяч рублей, обучение 60 тысяч. Кладбищенская магия — 30 тысяч рублей, а деревенская — 40. Можно в рассрочку.

«Чародейные книги с черной магией и древние ритуалы не входят в обучение. Молодые волшебники учатся по авторской программе современной ведьмы. Мара сама придумывает обряды и заклинания», — рассказал корреспондент «Известий».

Если сверхспособности у ведьмы под вопросом, то деловая жилка точно есть. Еще недавно 38-летняя Мара, она же Мария Горбова — владела салоном красоты в Петербурге, а до этого, занималась даже не темными, а грязными делами. Правда, в чистом месте.

«Маша в сауне же работала. Сама понимаешь, по вызову, а потом в гуру подалась», — говорится в переписке.

Мистика, но желающих учиться у внезапно прозревшей — десятки. Темная магия притягивает девушек, живущих как в России, так и за рубежом.

«Основная проблема в том, что гадалка использует эту веру людей и, играя на этой слабости и доверчивости, это позволяет манипулировать ей людьми так, как хочется», — сказал психолог Сергей Ланг.

Маре помогают еще несколько педагогов. Все как один — читают карты, звезды, общаются с умершими. На особом счету Анастасия Афонина — бывший инженер, променявшая энергию атома, на магическую энергетику. Сегодня она отвечает за набор учениц. Сама ведьма заявила нашей съемочной группе, что отошла от дел.

Предчувствую беду, Мара решила пойти на опережение. Она скинула во все группы один шаблон: каждая ученица должна написать расписку, что не имеет претензий к учителю. Однако вместо этого наши героини подали заявления в полицию, следственный комитет и прокуратуру.