Генерал ФСБ назвал источники разведданных ВСУ о российских операциях

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 69

Генерал ФСБ Михайлов заявил, что ВСУ получают данные об операциях РФ из разных источников

Генерал ФСБ назвал источники разведданных ВСУ о российских операциях

Фото: www.globallookpress.com / NASA

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На Украине ожидают нового крупного российского наступления в ближайшие десять дней.

Киевский режим получает информацию о планируемых операциях России от агентуры, перехвата и космической разведки. Об этом сообщил генерал-майор Федеральной службы безопасности в отставке Александр Михайлов.

«Здесь нельзя назвать какой-то один источник, работает все: вражеская агентура, перехват, космическая разведка, разведка, как самой Украины, так и западных стран», — заявил он в интервью «МК».

Михайлов также прокомментировал публикацию Foreign Policy, в которой со ссылкой на неназваного украинского военного чиновника сообщалось, что Украина ожидает новой крупной российской операции в ближайшие десять дней.

«Задача подобных публикаций — каким-то образом повлиять на ход нашей наступательной операции. Когда мы понимаем, что противник осведомлен о многих вещах, зачастую операции корректируются, руководствуясь необходимостью провести ее максимально качественно», — отметил Михайлов.

В декабре на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что российской армии в спецоперации на Украине противодействуют объединенные силы Запада, который предоставляет киевскому режиму не только вооружение и наемников, но и разведданные.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американская разведка помогала украинским боевикам планировать атаки на Харьковском направлении.

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