Генерал ФСБ назвал источники разведданных ВСУ о российских операциях

На Украине ожидают нового крупного российского наступления в ближайшие десять дней.

Киевский режим получает информацию о планируемых операциях России от агентуры, перехвата и космической разведки. Об этом сообщил генерал-майор Федеральной службы безопасности в отставке Александр Михайлов.

«Здесь нельзя назвать какой-то один источник, работает все: вражеская агентура, перехват, космическая разведка, разведка, как самой Украины, так и западных стран», — заявил он в интервью «МК».

Михайлов также прокомментировал публикацию Foreign Policy, в которой со ссылкой на неназваного украинского военного чиновника сообщалось, что Украина ожидает новой крупной российской операции в ближайшие десять дней.

«Задача подобных публикаций — каким-то образом повлиять на ход нашей наступательной операции. Когда мы понимаем, что противник осведомлен о многих вещах, зачастую операции корректируются, руководствуясь необходимостью провести ее максимально качественно», — отметил Михайлов.

В декабре на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что российской армии в спецоперации на Украине противодействуют объединенные силы Запада, который предоставляет киевскому режиму не только вооружение и наемников, но и разведданные.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американская разведка помогала украинским боевикам планировать атаки на Харьковском направлении.