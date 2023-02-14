Российские врачи оказали экстренную помощь министру МЧС в Турции

Российские медики пришли на помощь министру МЧС в Турции. Он почувствовал недомогание из-за болезни почек, но врачи оперативно оказали ему первую помощь. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Глава министерства был доставлен в больницу после первичных мероприятий по оказанию помощи. Последующее лечение ему также оказали российские специалисты. Среди них врачи НМИЦ Бурденко, а также персонал центроспаса. Они обеспечили помощь при транспортировке турецкого министра.

Ранее 5-tv.ru писал, что В Петербург вернулся отряд спасателей-добровольцев из Турции, который работал на завалах после землетрясения.