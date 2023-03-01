Все засыпало: вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 2,5 километра

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На курильском вулкане Эбеко зафиксировали выброс пепла на высоту 2,5 километра

Все засыпало: вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 2,5 километра

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Erik Kabik Photography/ Me; 5-tv.ru

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Обстановка на близлежащих территориях была по-настоящему пугающей.

Вулканическим пеплом сегодня засыпало Северо-Курильск и побережье острова Парамушир. Вот уже третий день там бушует вулкан Эбеко.

Местные жители сняли впечатляющие кадры, как густые клубы черного дыма извергаются из кратера. Пепел выбросило вверх на два километра, а его шлейф разнесло на пять километров. При этом, экстренные службы заявили, что извержение не будет сильным и ближайшим поселкам ничего не угрожает.

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