«Спим в разных спальнях»: Агутин откровенно рассказал про отношения с Варум

Певец и музыкант Леонид Агутин раскрыл пикантные подробности семейной жизни с Анжеликой Варум. За кулисами Российской национальной музыкальной премии «Виктория-2022» исполнитель в беседе с журналистами сначала попытался честно раскрыть секрет прочных отношений.

«Это сложно очень. Знаете, когда „доползете“ — там видно будет. Каждые пять лет — снова этап отношений, жизни. Каждые пять лет отношение к человеку разное. И это большая удача, если любовь остается, просто выходит на какой-то другой стиль, другой уровень… Другая любовь даже какая-то. Она должна, главное, быть. Это очень живой организм, тут очень сложно давать советы», — отметил певец.

После рассуждений артист немного покривлялся, передразнивая других «кузнецов счастья».

«Главное — уважение, а вы это, ни в коем случае не делайте вот это. Хрен его знает, все очень разные люди», — пришел к логичному выводу Агутин.

А потом внезапно разоткровенничался перед камерами, вспоминая семейные ссоры из прошлого.

«Мы с женой ругаемся, она какие-то фильмы смотрит. Значит, она, помню, с первой же серии засыпала, а я досматривал до конца всегда. Тебе это помогает, а мне — наоборот. Тепло чтоб было, мне — холодно. А потом начали спать в разных спальнях — и все», — неожиданно признался артист.

«Вы что, храпите?!» — громко удивились девушки-журналистки.

«Можно все что угодно делать», — коротко обозначил плюсы раздельных спален певец.

«А почему нельзя взять два одеяла?» — сразу же спросили у знаменитости.

«Можно вообще делать все, что угодно. Если есть такая возможность. На свидания ходишь к жене, спишь. И никто никого не бесит. Конечно, какие-то дни специально поспать надо вместе», — пояснил исполнитель.

«А для любви какие дни тогда?» — не унимались девушки.

«Ой, все вам расскажи. Среда, пятница и воскресенье», — отшутился Агутин.

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