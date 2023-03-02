Клава Кока подколола Александра Ревву за отсутствие инициативы

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 30

Певица раскрыла тайну рождения совместно исполненной с юмористом музыкальной композиции.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Певица Клава Кока на Российской национальной музыкальной премии «Виктория-2022» рассказала, что не готовит заранее композиции, которые исполняет дуэтом с другими исполнителями. Она объяснила, что коллаборации с другими знаменитостями происходят совершенно спонтанно.

«Сегодня мы будем выступать в паре с Артуром Пирожковым (сценический псевдоним Александра Реввы — Прим. ред.). Ну вы же понимаете, что в наше время от мужчин редко дождешься инициативы», — заявила звезда.

Клава Кока сразу же добавила, что шутит.

«Но так получается, что все фиты больше от меня. Но эта песня „Хочешь“ шла от музыкального продюсера, который нас вместе соединил», — призналась певица.

Впрочем, далеко не все радуются популярности молодой звезды. Например, музыкальный критик Сергей Соседов является ярым ненавистником творчества Клавы Коки.

Ранее Сергей Соседов в диалоге с 5-tv.ru прокомментировал, может ли Клава Кока заменить Людмилу Гурченко после исполнения кавера на песню «Пять минут».

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