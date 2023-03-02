Поп-король заметил, что наличие идеальных вокальных данных и красивой внешности не гарантирует мировую известность.

У народного артиста РФ Филиппа Киркорова на Российской национальной музыкальной премии «Виктория-2022» спросили, может ли стать артистом человек без голоса. В ответе на этот вопрос исполнитель «зашел с козырей».

«А что вы подразумеваете под словом „артист“?! Вот, Мадонна, по-вашему, это кто?» — с вызовом вступил в дискуссию с журналистом поп-король.

И сам же ответил на свой вопрос.

«Это певица № 1 уже 40 лет в мире. Как у нас. Кто певица № 1 в стране? Даже не задумываясь, ты скажешь — Алла Пугачева. Поет она, не поет — это не важно. Кто № 1 мира? Мадонна! Да, голосом, может быть не блистала, внешностью тоже. Но в ней есть что-то такое, в этой Мадонне. Что в Шер… Не могу сказать, что она Уитни Хьюстон или Селин Дион», — порассуждал Киркоров.

Ранее 5-tv.ru объяснял, в чем главное сходство между Мадонной и Аллой Пугачевой по версии блогера Лены Миро.