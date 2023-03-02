Леонид Агутин забыл про 8 Марта и день рождения дочери

Певец Леонид Агутин попал в непростую ситуацию на Российской национальной музыкальной премии «Виктория-2022». Когда журналисты спросили его, как он отпразднует 8 Марта и что подарит своим любимым женщинам, артист крепко задумался, напел строчку из песни и удивил всех неожиданным признанием.

«Где я буду 8 Марта? 8 Марта я работаю, концерт в Дубае», — уставшим голосом произнес музыкант.

Он добавил, что как-то не подумал об этом заранее.

«А я, кстати, только сейчас об этом подумал, что-то у меня выскочило это из головы. Помимо концерта, это же праздник… Ну ничего, разок можно откосить», — признался певец.

Агутин также рассказал, что уже давно не импровизирует с подарками для своих любимых женщин, а заранее спрашивает о том, чего им хочется. Потому что никогда не угадывает с желаниями. Тогда журналисты спросили у певца, что он подарит на день рожденья своей дочери Полине. И тут выяснилось, что и про этот знаменательный день Агутин забыл.

«12 марта, да. Тоже всегда спрашиваю, конкретно: „Поля, чего надо?“. В этом году еще нет… Что-то я какой-то… Время такое сейчас, непраздничное. Наверное, потому все и посыпалось. А вот вы мне сейчас все напомнили. Пошел думать, надо Полинке позвонить», — заметил свою рассеянность артист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Леонид Агутин и Анжелика Варум уже давно ночуют в разных спальнях.