Леонид Агутин забыл про 8 Марта и день рождения дочери

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 633

Если бы не бдительные журналисты, заработавшийся певец и вовсе бы забыл о своих дорогих женщинах.

Фото, видео: Прокофьев Вячеслав / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Певец Леонид Агутин попал в непростую ситуацию на Российской национальной музыкальной премии «Виктория-2022». Когда журналисты спросили его, как он отпразднует 8 Марта и что подарит своим любимым женщинам, артист крепко задумался, напел строчку из песни и удивил всех неожиданным признанием.

«Где я буду 8 Марта? 8 Марта я работаю, концерт в Дубае», — уставшим голосом произнес музыкант.

Он добавил, что как-то не подумал об этом заранее.

«А я, кстати, только сейчас об этом подумал, что-то у меня выскочило это из головы. Помимо концерта, это же праздник… Ну ничего, разок можно откосить», — признался певец.

Агутин также рассказал, что уже давно не импровизирует с подарками для своих любимых женщин, а заранее спрашивает о том, чего им хочется. Потому что никогда не угадывает с желаниями. Тогда журналисты спросили у певца, что он подарит на день рожденья своей дочери Полине. И тут выяснилось, что и про этот знаменательный день Агутин забыл.

«12 марта, да. Тоже всегда спрашиваю, конкретно: „Поля, чего надо?“. В этом году еще нет… Что-то я какой-то… Время такое сейчас, непраздничное. Наверное, потому все и посыпалось. А вот вы мне сейчас все напомнили. Пошел думать, надо Полинке позвонить», — заметил свою рассеянность артист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Леонид Агутин и Анжелика Варум уже давно ночуют в разных спальнях.

-4° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
75.25
0.36 80.10
0.59
🧙‍♀ Гороскоп на 2 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

11:11
Обратите внимание: невролог назвал главный симптом СДВГ у детей
11:04
Клава Кока раскрыла подробности рождения ребенка в семье Ханны и Пашу
11:01
Забастовки и жертвы: новые данные о трагедии на железной дороге в Греции
10:55
В датской школе отказали украинцам в требовании уволить русскую учительницу
10:49
Задолжала 400 тысяч: ТСЖ подало в суд на Анастасию Волочкову за неуплату счетов
10:45
Жителя Комсомольска-на-Амуре задержали за попытку отправить данные разведке ВСУ

Сейчас читают

В Госдуме раскрыли реальное отношение Польши к украинцам
Миллион кубиков в день: чем сейчас лечат тяжелобольного Костомарова
Дмитрий «Гоблин» Пучков - о новом подростковом движении «Редан» и инициативе запретить аниме
Ролевые игры: пожилой Байден по секрету рассказал о томном дыхании своей медсестры «для связи»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео
Какие черты лица выдают хорошую жену — видео разбор лица