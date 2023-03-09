Дарья Мельникова подвела итоги года: «Пришлось быстро повзрослеть, если не постареть»

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 21

Актриса Дарья Мельникова призналась, что за последний год ей пришлось быстро повзрослеть

Дарья Мельникова подвела итоги года: «Пришлось быстро повзрослеть, если не постареть»

Фото: Кадр из сериала «Предпоследняя инстанция»

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Актриса призналась, что последний год выдался непростым, но это помогло ей стать еще мудрее.

Актриса Дарья Мельникова, хорошо известная по одной из главных ролей в сериале «Папины дочки», сейчас проживает непростой период. После того как раскритиковавший российскую спецоперацию экс-супруг со скандалом покинул страну, девушке приходится одной растить двух общих детей — Марка и Артура.

Мельникова призналась, что последний год выдался непростым, но это помогло ей стать еще мудрее.

«Уф… За прошлый год пришлось быстро повзрослеть, если не сказать, постареть. Что же я открыла… Ипотеку, например. В себе я каждый год открываю новые пазлы взросления, в которых все больше мелких и сложных деталей. Каждый год правила игры в жизнь меняются — учусь, переучиваюсь, беру тайм-ауты и подсказки друзей», — рассказала актриса в интервью журналу HELLO!

Сама Мельникова не собирается уезжать вслед за бывшим возлюбленным, она продолжает вести творческую деятельность в России. Скандал с экс-супругом отразился на жизни звезды, ей пришлось буквально купаться в его «лучах славы». Ведь после его побега из страны Мельникова пережила настоящую травлю в соцсетях со стороны хейтеров.

Стоит отметить, что поклонники сильно беспокоятся за актрису. В одном из интервью звезда неосторожно высказалась об отношении к алкоголю, после чего ее заподозрили в злоупотреблении этими напитками. Однако, писал ранее 5-tv.ru, Дарья Мельникова ответила на слухи об алкоголизме.

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