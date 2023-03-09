«Одноклассники смеялись»: Лянка Грыу рассказала о насмешках в школе над ее внешностью

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 19

Актриса Лянка Грыу рассказала о насмешках в школе из-за крупных зубов и кудрявых волос

«Одноклассники смеялись»: Лянка Грыу рассказала о насмешках в школе над ее внешностью

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Читайте нас в: Дзен Новости

В прошлом знаменитая артистка стеснялась себя и имела много комплексов.

Актриса Лянка Грыу призналась, что в школьные годы сверстники дразнили ее за особенности внешности. Сейчас знаменитость вспоминает это с улыбкой, но тогда еще будучи маленькой она очень стеснялась своей уникальности. Побороться с комплексами ей помогла профессия, ведь в кинематографе ценят необычных артистов. Сейчас звезда уверена, что ее прошлые «недостатки» являются преимуществами, которые она очень ценит.

«Например, смеялись над моими крупными зубами, кудрявыми волосами. А мне, наоборот, они очень нравятся. Мне кажется <…> я запомнилась зрителям именно потому, что была такая забавная, кудрявая. И крупные зубы — это очень обаятельно. Одноклассники смеялись над моей длинной шеей, я даже стала ее стесняться. А сейчас я надеваю вечерние платья и горжусь тем, что они так красиво, элегантно сидят благодаря моей шее и осанке», — заявила Грыу в беседе с изданием Teleprogramma.pro.

В том числе девушка рассказала о своих повседневных буднях. Больше всего актриса любит находиться дома. Она часто готовит и основательно убирает жилище каждую неделю. Лянка уверена, что чистота квартиры создает гармонию с ее жителями, а уборка является отличной психологической перезагрузкой. Если в доме чисто, то и в голове порядок.

К слову, актриса 11 лет была женой режиссера Михаила Вайнберга, у них родился общий наследник Максим. После развода они сохранили дружеские отношения и совместно занимаются воспитанием сына. Ранее 5-tv.ru писал о личных драмах Лянки Грыу.

Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
75.46
-0.01 80.55
0.31
Маленькими шажками: китайский совет дня на четверг, 9 марта

Последние новости

3:59
Президент Польши назвал полезными для Европы диверсии на «Северных потоках»
3:35
«Одноклассники смеялись»: Лянка Грыу рассказала о насмешках в школе над ее внешностью
3:33
Весеннее обострение: 5 советов как победить депрессию и психоз
3:15
Маленькими шажками: китайский совет дня на четверг, 9 марта
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 марта, для всех знаков зодиака
2:50
Иванов день или Обретение: как правильно встречать 9 марта

Сейчас читают

Клара Новикова объяснила, почему поменяла фамилию
Кто является организатором протестов в Грузии
Военный аналитик рассказал, в каком виде оружия США проигрывает России
Ролевые игры: пожилой Байден по секрету рассказал о томном дыхании своей медсестры «для связи»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео
Какие черты лица выдают хорошую жену — видео разбор лица