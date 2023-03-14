Пришел, увидел, победил: лучшее видео из зоны СВО за день

Подразделения инженерного соединения Восточного военного округа провели первую противопаводковую тренировку. Взрывные работы были проведены методом электрического подрыва.

Военные инженеры предварительно выполнили подготовку тротиловых зарядов, провели монтаж электровзрывной сети до подрывной станции.

Ранее были сформированы сводные противопаводковые группы, основной численный состав которых составили подразделения инженерных войск.

Расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» поддерживают наступление мотострелковых соединений нанося удары по укрепленным районам, технике и живой силе вооруженных сил Украины.

Боевые машины работают с множества заранее оборудованных огневых рубежей, отличная подготовка и слаженность экипажей позволяет наносить удары и менять позицию менее чем за 10 минут.

Высокую точность огня обеспечивают операторы беспилотной авиации и передовые отряды артиллерийской разведки, передающие координаты целей командиру батареи.

Отлаженная система взаимодействия позволяет оперативно нанести удар по врагу быстрее, чем он успеет среагировать.