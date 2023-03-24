Около 150 зрителей не смогли попасть на спектакль в МХАТ имени Горького

Около 150 человек не пустили на спектакль в Московский художественный академический театр (МХАТ) имени Горького этим вечером. Как стало известно 5-tv.ru, у входа в здание образовались огромная очередь. По словам очевидцев, на половину Тверского бульвара. Возмущенная толпа вызвала руководство театра для объяснений, после чего выяснилось, что их билеты были куплены по «Пушкинской карте», но возраст не соответствовал льготной категории пользователей (от 14 до 22 лет).

Чтобы разобраться в ситуации, к недовольным зрителям вышел генеральный директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман. Он и объяснил причину сложившейся ситуации. Отметил, что отказ получили люди, не являющиеся льготниками и чьи билеты приобретены по «Пушкинской карте». Публика не была удовлетворена, некоторые решили обратиться в полицию с просьбой разобраться в происшествии.

Спектакль задержали, люди кричали и требовали впустить их, так как они пришли «получить удовольствие», заплатив по пять тысяч рублей за место в зрительном зале. Театр, по словам Кехмана, не может пустить на спектакль людей, поскольку внутренняя программа транслирует несоответствие билета льготной категории.

Так и не «получившие удовольствие» москвичи и гости столицы разошлись по домам в ожидании дальнейших действий правоохранителей. Предположительно, билеты были куплены через сервис Kassir.ru. Известно, что представители оператора готовят официальный комментарий по ситуации.

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