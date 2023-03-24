«Вы об этом точно узнаете»: Курбан Омаров прокомментировал слухи о скорой свадьбе

Поклонники считают, что предприниматель уже готов узаконить новые отношения.

Бывший супруг Ксении Бородиной — предприниматель Курбан Омаров появился на премьере фильма «Джон Уик» вместе со своей возлюбленной Викторией. Не успел мужчина опомниться, как журналисты сразу засыпали его вопросами: «Когда же пара планирует расписаться?»

Слухи о женитьбе бизнесмена появились после дня рождения девушки. Тогда он устроил для нее шикарный сюрприз и подарил огромный букет цветов. Когда пассия счастливо рассматривала подарок, предприниматель встал на колени перед ней. Все действие было запечатлено на камеру, поэтому снимок со стоящим на коленях Курбаном перед любимой сразу разлетелся по сети. Поклонники решили, что мужчина снова намерен жениться.

Однако фанаты пары рано обрадовались. Как утверждает издание 7Дней.ru, Омаров спустился вниз, чтобы поднять что-то с пола. Именно в этот момент его и сфотографировали. Конечно, фото получилось довольно провокационным, поэтому быстро стало предметом для обсуждений. При этом сам бизнесмен не злится из-за домыслов поклонников, ведь действительно собирается однажды узаконить отношения с Викторией.

«Конечно, собираюсь (делать предложение — Прим. ред.). И это будет как-то так, что вы об этом точно узнаете», — приводит его слова издание.

Ранее 5-tv.ru сообщал, за что Курбан Омаров хвалит свою новую девушку.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.