«Лучший номер отеля»: как мошенники обманывают туристов в России

Можно заплатить за апартаменты несколько десятков тысяч рублей, а получить плесень на стенах, грязную постель, а то и других «квартирантов».

В России с недели на неделю стартует туристический сезон, в этом году он станет особенным. Доля тех, кто проведет каникулы внутри страны возрастет, появятся новые гостиницы, дороги, обозначения для туристов. А еще — толпы мошенников. Уже сейчас аферисты берут десятки тысяч рублей за размещение в номерах без удобств и готовы поить клиентов суррогатом — все ради прибыли. Как поехать в отпуск и выжить, выяснял корреспондент «Известий» Иван Литомин.

Диван, кровать, пара тумбочек. Почерневший паркет… Спертый воздух старого пионерского лагеря и покрытый плесенью и грибком санузел. Иоланта Воронова заплатила за четыре ночи в этом фешенебельном пансионате почти пятьдесят тысяч рублей. В номере не смогла провести и часа.

«Это был лучший номер отеля. Ну то есть, по описаниям», — эмоционально рассказывает пострадавшая.

Съемочная группа заезхала в Ерино под видом туристов. Номер обошелся в десять тысяч рублей. Но впечатления — бесценны.

Накануне туристического сезона съемочная группа «Известий» побывала на черноморском побережье, на Урале, в Крыму и средней полосе. Мы оценили, как российский бизнес готовится к сезону и что еще можно и нужно исправить перед тем, как миллионы россиян приедут отдыхать. Вот новомодный винный туризм. Как в лучших домах Бордо и Флоренции. Или нет?

Олег Репин именует себя крымским виноделом. На своем ранчо прямо в беседке проводит дегустацию. За 45 тысяч рублей предлагает нарезку из кабачка и сыра, печеночный паштет, колбаски, да пару бокалов красного…

На дегустацию нужна лицензия, на производство вина и его продажу — тоже. Каждую бутылку — как и любой алкоголь — производитель обязан отразить в системе ЕГАИС и отметить акцизной маркой. Это защищает потребителя от контрафакта.

Что за суррогат без акцизов и маркировок продал нам крымский винодел Репин — неизвестно. Мы показывали купленную у Репина бутылку и на соседних виноградниках, и на заводе-производителе, но, кажется, к вину этот напиток отношения не имеет.

«С моего завода не могла выйти вот такая оформленная бутылка без акцизной марки», — уверяет директор винного завода Андрей Синицин.

Законодатели ищут компромисс: меньше проверок, больше поблажек и поддержки — только работайте и привлекайте туристов. Но это порождает жадных до денег аферистов. Депутаты уверены, все решит конкуренция.

«Инфраструктура развивается, появляются гостиницы, дороги. Наша страна довольно быстро трансформируется, представляя услуги, которые раньше от нее вроде как не требовались», — отметил депутат Госдумы Тимофей Баженов.

На развитие отрасли в России только в этом году запланировано почти 50 миллиардов рублей. И действительно приятные предложения уже есть. Просто, чтобы найти курортную жемчужину, нужно сначала изучить комментарии, возможно, посоветоваться с турагентом. За что стоит платить и как не получить гниль и плесень вместо люкса?

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