Си Цзиньпин и Зеленский провели телефонные переговоры: главное

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист

Си Цзиньпин и Зеленский провели телефонные переговоры

Си Цзиньпин и Зеленский провели телефонные переговоры: главное

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Лидеры двух государств провели беседу впервые после начала спецоперации России.

Между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Украины Владимиром Зеленским состоялся телефонный разговор. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Известно, что в ходе украинско-китайских дистанционных переговоров лидеры двух стран обсудили не только ситуацию вокруг Украины, но и обменялись мнениями по развитию двусторонних отношений.

Уточняется, что Си Цзиньпин настойчиво дал понять Зеленскому, что Китай продолжит требовать скорейшего прекращения огня в зоне СВО. Телеканал отметил, что председатель КНР выразил свою готовность содействовать переговорному процессу для поиска мирных путей урегулирования конфликта. Китайский лидер добавил, что для этих целей направит в Киев своего спецпредставителя.

Президент Украины в своем аккаунте в Twitter написал, что его диалог с китайским коллегой получился весьма продолжительным и содержательным. Он также выразил надежду на дальнейшее устойчивое развития взаимоотношений двух стран.

«Верю, что разговор, а также назначение посла Украины в Китае даст мощный толчок развитию наших двусторонних отношений», — прокомментировал Зеленский.

В марте глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что министерство внесло на рассмотрение президента кандидатуру нового посла Украины в Китае. Кулеба отметил, что личность кандидата будет раскрыта лишь после публикации приказа о его назначении на должность. Указ о назначении посла в Пекине пока обнародован не был.

Последний контракт Си Цзиньпина и Зеленского состоялся до начала спецоперации России, в начале 2022 года. Во время прошлого общения они поздравили друга с 30 годовщиной установления дипломатических отношений между странами и направили другу телеграммы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой план Зеленский стремится реализовать через Си Цзиньпина.

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