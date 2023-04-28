Некоторые знаменитости обманывают государство, чтобы быстрее озолотиться. Как они это делают и почему это неэффективно?

Неуплата налогов — это серьезное нарушение законодательства, за которое можно сесть в тюрьму на долгий срок. Однако есть те, кому не хочется делиться заработком с государством, благодаря которому эти доходы были получены. Чтобы еще сильнее озолотиться, многие готовы переступить закон.

Например, так случилось с блогером Еленой Блиновской. Теперь женщину обвиняют в неуплате налогов. А ведь еще вчера знаменитая королева марафонов продавала свои «чудодейственные» курсы миллионам подписчикам. Там она раскрывала глубокие секреты успеха и обещала несметные богатства участникам после прохождения.

Насколько эффективны оказались советы Блиновской — неизвестно. Ясно одно: саму царицу марафонов никакие фантастические практики не спасли. Всему виной 198 статья Уголовного кодекса России — «Уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере». Теперь роскошная жизнь Елены под угрозой, потому что может смениться на тюремную повседневность.

При этом Блиновская далеко не единственная, кого обвинили в подобном преступлении. Например, знаменитых супругов Валерию и Артема Чекалиных подозревали в отмывании денежных средств в особо крупном размере.

Как именно блогеры обманывали государство и почему так просто попались на махинациях с деньгами? Об этом 5-tv.ru спросил звездного адвоката Сергея Жорина. Он подробно рассказал про излюбленную схему предпринимателей, неготовых расставаться с доходами.

«Государство для малого бизнеса предусмотрело упрощенную систему налогообложения. Там 6-15%. Потому что традиционная система налогообложения — это достаточно много налогов нужно платить. В совокупности там чуть ли не под 50% всех разных налогов», — заявил Жорин.

При всем этом, в данной упрощенной системе присутствуют ограничения по оборотам, отметил эксперт.

Если компания или индивидуальный предприниматель (ИП) превышает сумму оборотов и перестает являться малым бизнесом, то необходимо перейти на традиционную систему налогообложения, где процент налогов будет высчитываться по обычной формуле.

«Так называемые хитрецы, чтобы оставаться на „упрощенке“, открывают просто параллельные ИП или ООО на родственников, водителей, не знаю, друзей и так далее. И каждый из этих, как бы, ИП или ООО находятся в пределах вот этой вот суммы „упрощенки“. Ну и вроде как бы нормально. Каждое ООО вроде как закон не нарушает, платит налоги нормально, как положено. Но по факту это незаконная схема», — объяснил адвокат.

Несмотря на то, что ИП оформлено на одного человека, деятельность ведется от другого, у которого подобных компаний может быть несколько, где каждая принадлежит близкому или родственнику зачинщика авантюры.

По словам Жорина, схема хоть и проверенная, но работает недолго. Махинацию очень легко проверить и доказать. Это делается с помощью допроса контрагентов. Они опрашивают директоров компаний, а те признаются, что имеют дело не с тем, кто числится на бумаге.

«Это самая распространенная, избитая налоговая схема, которая известна не только предпринимателям, но и контролирующим органам и налоговым органам, и Следственному комитету и так далее. И доказывается она достаточно легко и просто», — сообщил Жорин.

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