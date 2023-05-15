Скрыться от БПЛА: как используют маскировочные сети в зоне СВО

В эпоху беспилотной авиации одни из самых необходимых вещей на передовой — маскировочные сети. Они прячут технику и места дислокации от взора вражеских дронов.

Сети бойцам в ЛНР передали волонтеры из Москвы и Подмосковья. Женщины сами плетут их вручную из прочной капроновой нити. Корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин расскажет подробнее.

Ранее 5-tv.ru писал, что главные баталии в зоне СВО разворачиваются в воздухе: беспилотники наводят тяжелые артиллерийские орудия «Мста-С» на позиции ВСУ — так работа по противнику становится точнее.