«Физиология меняется»: Долина рассказала о тяжелом недуге Варум

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Рита Миронова
Рита Миронова 2 355 0

Лариса Долина рассказала, что Анжелика Варум страдает морской болезнью

«Физиология меняется»: Долина рассказала о тяжелом недуге Варум

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Артистка впервые за долгое время вышла в свет и поразила публику своим внешним видом. Что с ней происходит?

Анжелика Варум страдает от неприятного недуга, из-за которого порой не может полноценно работать. О здоровье артистки «МК» рассказала Лариса Долина, которая накануне проводила творческий вечер своих учеников на корабле.

«Наверное, с годами что-то меняется в организме, физиология меняется, что-то происходит, в общем», — заявила Долина.

Варум оказалась в списке приглашенных гостей, однако из-за плохого самочувствия пропустила выступления почти всех детей. Дело в том, что у певицы сильная морская болезнь, и на корабле ее просто укачало.

«Она отрепетировала и уехала, потому что не выносит качку. Она сядет на первой остановке: споет и выйдет», — рассказала Лариса Долина.

Артистка была на корабле в сопровождении мужа — Леонида Агутина. Он бережно вел супругу за руку по палубе и даже общался вместо нее с журналистами. Было видно, что артистке находиться на корабле совсем тяжело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Агутина и Варум подозревают в разводе.

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